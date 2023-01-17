. Сатья Наделла прокомментировал проблему сделки Microsoft и Activision Blizzard





Больше года прошло с момента анонса сделки между Microsoft и Activision Blizzard. За это время представители Microsoft сумели получить одобрение на слияние лишь в нескольких небольших регионах, тогда как в США, Евросоюзе и Великобритании у них имеются проблемы. Федеральная торговая комиссия США уже перевела разбирательство по сделке в суд, тогда как в Евросоюзе и Великобритании сделка сейчас находится в фазе углубленного расследования.

Руководитель Microsoft Сатья Наделла дал интервью порталу WSJ, которое касалось OpenAI. Но не обошлось это интервью и без комментария главы Microsoft по вопросу сделки Microsoft и Activision Blizzard. В рамках интервью Наделла уверенно высказался в защиту сделки между Mirosoft и Activision Blizzard. По его словам, сделка однозначно повысит конкуренцию, поскольку Microsoft сейчас малый игрой на рынке игровой индустрии. Сатья отметил, что Microsoft сейчас «игрок номер 4», который «пытается создавать какой-то контент и давать больше возможностей для большего количества издателей и большего количества игроков».

Наделла выразил надежду, что антимонопольные органы будут думать действительно о конкуренции: «Я надеюсь, что антимонопольные органы больше сосредоточатся на конкуренции, и это будет хороший день». Вместе с тем глава Microsoft заявил, что «если вы верите в конкуренцию, вы должны верить в эту сделку».