. Сергея Лазарева попросили снять корону

Дина Саева набросилась на певца Сергея Лазарева. Певец был удивлен тем, что Дина не знает ни одной его песни и прилюдно унизил ее. Тиктокерша до сих пор эмоционально вспоминает тот случай и считает артиста заносчивым. В 2021 году на пресс-завтраке, предваряющем премию Муз-ТВ, Ксения Собчак появилась в компании Дины Саевой. На мероприятии журналистка решила познакомить молодую блогершу с Сергеем Лазаревым. Певец удивился, что та не смогла назвать ни одной его песни. На что Дина объяснила, что попросту не захламляет себе голову. «А надо бы захламлять! Я, например, не захламляю голову 15-секундными видео, которые не несут никакой ценности. Ну в любом случае рад познакомиться», — едко ответил исполнитель. Саева призналась, что после того случая встречала Лазарева, но тот сделал вид, что с ней не знаком. «Я о Ломоносове и Лермонтове мало что знаю, а до тебя мне вообще нет дела. Да, не следила, даже песни ни одной не знаю. Чувак, будь проще, сними корону. Сейчас не тот период и не твое время. Он, видимо, поймал звезду и на этом пике до сих пор. Филипп Киркоров не ловит такую звезду, хотя он имеет полное право на это, я считаю», сказала Дина Саева.К слову, Саева не впервые сталкивается с открытым троллингом в свой адрес. Годом ранее она стала звездной гостьей шоу Comedy Club. Ведущие шоу Павел Воля и Гарик Харламов, узнав о том, что на Дину подписаны более 17 миллионов человек, назвали ее столицей TikTok в России. Они также добавили, что в отличие от Москвы, Саева «не резиновая». Блогерша сидела в недоумении, так как не поняла шутки. Потом звезда Сети опозорилась, заявив, что не знает, кто такой Владимир Соловьев. Тогда на тиктокершу накинулись хейтеры, которые принялись издеваться над ее безграмотностью и узким кругозором. «Разные умудренные жизнью дяди и тети обвиняют меня уже не в первый раз, что у меня нет образования. Да, высшего образования пока у меня нет. Пока вы учились на родительские деньги и получали дипломы, чтобы работать потом в офисе и жаловаться на низкую зарплату, я пахала, снимала контент», — ответила обидчикам Дина.