. Сильные заговоры от бед и неудач на убывающую Луну
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Сильные заговоры от бед и неудач на убывающую Луну

Сильные заговоры от бед и неудач на убывающую Луну

Ситуации, когда нужно отвести беду и преодолеть полосу неудач, испокон веков использовали заговоры. Они обладают особой силой и читаются на убывающую Луну. Энергетика ночного светила помогает быстро справиться с неурядицами и привлечь удачу.


Любая беда и неприятность носят временный характер. Преодолеть трудности быстрее будет проще благодаря проверенным заговорам. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют их выучить, чтобы прочитать в нужное время, когда ночное светило находится в убывающей фазе.

1. Заговор читают в темное время суток, глядя на месяц или на вечернее небо:

«Луна убывает беды и печали с собой забирает. Ей свое горе расскажу, защиты попрошу. Как Новолуние пройдет, так и жизнь по-новому пойдет».

После заговора трижды умываются проточной водой и стараются ограничить контакты с незнакомыми людьми на три дня.

2. Заговор от неудач читают на емкость с водой, в которой отражается Луна:


«Зазеркалью водному, глади спокойной неудачи свои отдаю, навек там запираю, бед больше не знаю».

После этого в воду опускают камешек, который при свете дня относят в открытый водоем и выбрасывают. Вернувшись домой, выливают заговоренную воду за порог или в канализацию.

3. Заговор на Луну от неприятностей читают на пламя белой свечи:

«Белая свеченька горит, огнем ярким пылает, сумрак от меня отгоняет. Как пламя разгорается, так и неприятности мои прекращаются. Как свеча догорит, воском оплачет, так и ждет мня удача».

После прочтения заговора свечу тушат, а затем зажигают вновь за день до Новолуния. Огарок выносят подальше от дома и выбрасывают.

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По материалам: dailyhoro.ru

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