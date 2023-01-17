. Синоптики прогнозируют до -30 в Иркутске в Крещение Господне
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Синоптики прогнозируют до -30 в Иркутске в Крещение Господне

Синоптики прогнозируют до -30 в Иркутске в Крещение Господне
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В Иркутской области рядом с местами крещенских купаний организуют пункты обогрева

В Иркутске на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обсудили вопросы организации праздника Крещения Господня 19 января. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18 января ожидается усиление ветра до 14 метров в секунду и понижение температуры воздуха. В ночь на 19 января она опустится до -28… -30 градусов, днем до -24… -29 градусов. Толщина льда в районе иордани на заливе Якоби составляет 60 сантиметров.

Помимо этого, для горожан подготовят горячий чай. У иордани установят контейнеры для мусора, будут работать туалеты, на улице Захарова подготовят дополнительные парковочные места. Накануне праздника Иркутскавтодор повторно расчистит дороги для крестного хода от храма до залива и парковок. МКУ «Безопасный город» установит спасательный пост и будет патрулировать места возможного выхода на лед и несанкционированного купания.

Традиционно службы и освещение воды пройдут во всех храмах и церквях Иркутска. Купели для омывания будут доступны в Ленинском округе – в Михайло-Архангельском храме на улице Академика Образцова, 1 и храме Успения Божией Матери на Полярной, 98.

Как пояснил настоятель Александро-Невского храма протоиерей Марк Косолапов, празднование проходит в два этапа. Вечером 18 января с 17:00 начнутся службы и освещение воды в храмах, которая будет использоваться для питья. Утром 19 января после литургии и крестного хода проходит освещение водоема. По информации управления Роспотребнадзора по Иркутской области, вода в заливе Якоби соответствует санитарно-эпидемическим требованиям для купания. В храмах используется водопроводная вода, она пригодна для питья.

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По материалам: irk

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