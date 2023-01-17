. Состояние Романа Костомарова ухудшается

Ко всему прочему у Романа Костомарова появился еще один недуг. Врачи Коммунарки уже неделю борются за жизнь Романа Костомарова, поступившего к ним в больницу в крайне тяжелом состоянии. Сразу после госпитализации его ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппаратам жизнеобеспечения. Говорят, что Костомаров повторил судьбу певицы МакSим, которая летом 2021 года едва не умерла от пневмонии. Тогда ей тоже стало резко хуже после госпитализации. Артистка, как и олимпийский чемпион, поздно обратилась за медицинской помощью и перед этим пыталась заниматься самолечением. Она пробыла в коме почти месяц. После выписки МакSим проходила долгую реабилитацию: заново училась ходить и разрабатывала пострадавшие из-за недуга легкие. Что касается Костомарова, то родные сегодня сообщили об отсутствии на сегодняшний день изменений в его состоянии. Писали, что врачам удалось стабилизировать тяжело больного пациента. Однако это не означает, что самое страшное осталось позади.Сегодня СМИ узнали о том, что сердце Костомарова не выдерживает слишком высокой нагрузки на организм. По информации источника, на фоне лечения у него развилась мерцательная аритмия, что является тревожным сигналом. «Состояние госпитализированного в ночь на 10 января фигуриста Романа Костомарова остается тяжелым. Более того, у спортсмена начала развиваться мерцательная аритмия», — пишет «Пятый канал». Напомним, что Костомаров заболел в разгар новогодних праздников, но, несмотря на минусовую температуру, продолжил выступать в уличном шоу Ильи Авербуха. Татьяна Тарасова, которая видела фигуриста за день до больницы, рассказывает, что он был бодрым, но жаловался на сильные боли в груди.