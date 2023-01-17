. Состояние Романа Костомарова ухудшается
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Состояние Романа Костомарова ухудшается

Состояние Романа Костомарова ухудшается
Ко всему прочему у Романа Костомарова появился еще один недуг. Врачи Коммунарки уже неделю борются за жизнь Романа Костомарова, поступившего к ним в больницу в крайне тяжелом состоянии. Сразу после госпитализации его ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппаратам жизнеобеспечения. Говорят, что Костомаров повторил судьбу певицы МакSим, которая летом 2021 года едва не умерла от пневмонии. Тогда ей тоже стало резко хуже после госпитализации. Артистка, как и олимпийский чемпион, поздно обратилась за медицинской помощью и перед этим пыталась заниматься самолечением. Она пробыла в коме почти месяц. После выписки МакSим проходила долгую реабилитацию: заново училась ходить и разрабатывала пострадавшие из-за недуга легкие. Что касается Костомарова, то родные сегодня сообщили об отсутствии на сегодняшний день изменений в его состоянии. Писали, что врачам удалось стабилизировать тяжело больного пациента. Однако это не означает, что самое страшное осталось позади.
Сегодня СМИ узнали о том, что сердце Костомарова не выдерживает слишком высокой нагрузки на организм. По информации источника, на фоне лечения у него развилась мерцательная аритмия, что является тревожным сигналом. «Состояние госпитализированного в ночь на 10 января фигуриста Романа Костомарова остается тяжелым. Более того, у спортсмена начала развиваться мерцательная аритмия», — пишет «Пятый канал». Напомним, что Костомаров заболел в разгар новогодних праздников, но, несмотря на минусовую температуру, продолжил выступать в уличном шоу Ильи Авербуха. Татьяна Тарасова, которая видела фигуриста за день до больницы, рассказывает, что он был бодрым, но жаловался на сильные боли в груди.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Местные жители оригинально отомстили порноактрисе за съемки в сельской церкви
Местные жители оригинально отомстили порноактрисе за съемки в
МВФ назвал спецоперацию на Украине одним из главных рисков для мировой экономики
МВФ назвал спецоперацию на Украине одним из главных рисков для
Подольская с Пресняковым впервые отправились на Мальдивы без детей
Подольская с Пресняковым впервые отправились на Мальдивы без детей
Анастасия Цветаева раскрыла ужасную тайну
Анастасия Цветаева раскрыла ужасную тайну
Даня Милохин, сбежав в США, обзавелся часами с бриллиантами
Даня Милохин, сбежав в США, обзавелся часами с бриллиантами
Состояние Романа Костомарова ухудшается
Состояние Романа Костомарова ухудшается
Друг рассказал о состоянии Никиты Михалкова
Друг рассказал о состоянии Никиты Михалкова
Оскара Кучеру осудили за интервью Дудю* в футболке украинского бренда, спонсирующего ВСУ
Оскара Кучеру осудили за интервью Дудю* в футболке украинского
В Совфеде прокомментировали законопроект о выходе России из договоров СЕ
В Совфеде прокомментировали законопроект о выходе России из договоров
Новинки Game Pass этой недели получают высокие оценки от критиков
Новинки Game Pass этой недели получают высокие оценки от критиков
В Германии прокомментировали лишение Медведчука украинского гражданства
В Германии прокомментировали лишение Медведчука украинского
Гороскоп от Анжелы Перл на 18 января 2023 года: для каких знаков зодиака откроются финансовые перспективы
Гороскоп от Анжелы Перл на 18 января 2023 года: для каких знаков

Топ на сегодня

Michael Kors отказался поставлять товар в Россию
Michael Kors отказался поставлять товар в Россию
В Германии учредили единого оператора для всех СПГ-терминалов
В Германии учредили единого оператора для всех СПГ-терминалов
Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили
Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили
Муж Юлии Высоцкой рассказал, что он думает о санкциях
Муж Юлии Высоцкой рассказал, что он думает о санкциях
Ушла из жизни Джина Лоллобриджида - икона итальянского кино
Ушла из жизни Джина Лоллобриджида - икона итальянского кино

Еще по теме

Состояние госпитализированного фигуриста Костомарова не улучшилось
Татьяна Навка молится за Романа Костомарова
Отец Костомарова назвал состояние спортсмена стабильно тяжелым
Супруга Романа Костомарова впервые рассказала о его самочувствии