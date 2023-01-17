. Стас Барецкий рассказал, как закопал живого Данко в гробу на 14 часов: "Полежишь, подумаешь"

Данко (настоящее имя — Александр Фадеев) и Стас Барецкий в конце прошлого года сильно повздорили. Оба артиста друг друга в покушениях на убийство. Теперь стали известны подробности конфликта.

Издание Prozvezd обратилось к Барецкому с просьбой прояснить ситуацию. Артист заявил, что на него было совершено покушение 11 декабря и обвинил в этом Данко. Фадеев же свою причастность отрицает и выдвигает встречные обвинения, что несколько лет назад Стас занял у него 30 тысяч долларов и хотел прикончить, чтобы не возвращать их.

По версии Барецкого, он закопал Александра в гробу, но певец сам на это согласился.

Данко обратился ко мне за помощью. Он хотел избавиться от творческой депрессии. Я ему предложил метод самозахоронения. Спросил его, боится ли он гробов. Он ответил, что нет. Так вот говорю ему: "Давай я тебя положу в гроб и закопаю. Ты там полежишь, подумаешь".

Правда, все пошло немного по плану, когда в какой-то момент Стас отошел по делам, оставив под землей бедного Данко со шлангом для дыхания во рту. Фадееву в какой-то момент стало трудно дышать и он решил, что его пытаются убить. Барецкий предполагает, что на шланг села птица или он просто засорился.

Барецкий опровергает, что занимал у Данко деньги

Второе обвинение певца Стас тоже считает ложным. Александр утверждал, что у него есть долговая расписка, однако никому ее не показал, хотя документ еще и нуждается в экспертизе. Шоумен не против доказать свою позицию в суде, если Фадеев вдруг решится на такое.

Данко говорит, что я из-за этих денег хотел его убить. Но это смешно. На такое способен только сумасшедший! Деньги можно заработать. Да и кто такой Данко? Просто певец, который постоянно в депрессии. Это даже не серьезный бизнесмен. Если хочет, пусть подает в суд, будем разбираться.