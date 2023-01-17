. Страшную тайну Дарьи Мельниковой раскрыл Охлобыстин

Охлобыстин встал на защиту актрисы Дарьи Мельниковой. Год назад Артур Смольянинов и Дарья Мельникова объявили о расставании. Звезды отметили, что разводятся на мирной ноте и будут общаться ради детей. Однако, по мнению Охлобыстина, разрыв связан с некрасивым поведением актера. Недавно 39-летний Артур Смольянинов дал интервью, которое вызывало волну возмущения у публики. В ответ на громкие высказывания Минюст включил актера в реестр иноагентов, а звезды публично выражают свое осуждение. Теперь волна негатива коснулась и бывшей жены Артура Дарьи Мельниковой. Хейтеры пишут артистке гневные комментарии, задевающие даже их общих детей. «Тоже свалишь из страны, как бывший?» — язвительно пишут злопыхатели.Иван Охлобыстин неожиданно решил вступиться за мать двоих сыновей, правда, попутно раскрыл неприятные подробности о личной жизни коллег. «Не травите бывшую жену Смольянинова. Она ни при чем. Он ее сильно бил», — написал актер на личной странице во «ВКонтакте». Подписчики поддержали звезду «Интернов» в комментариях. «Вообще зачем кого-то травить. По закону надо жить, чести, совести… Когда уже угомоняться…»; «Позорище — на женщину руку поднимать»; «Кошмар. Мне жаль его жену. Хорошо, что они развелись», — негодуют пользователи. К слову, еще год назад, когда Смольянинов только разошелся с Мельниковой, ходили слухи, что всему виной… алкоголь. Якобы актер злоупотреблял со спиртными напитками. «Так сложились обстоятельства. Но мы в любом случае остаемся партнерами и родителями наших детей. У нас был классный опыт», — не вдавалась в подробности Дарья.