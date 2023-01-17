. Суд обязал Universal Pictures выплатить 2,9 миллиона рублей иркутскому кинотеатру New Cinema
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Суд обязал Universal Pictures выплатить 2,9 миллиона рублей иркутскому кинотеатру New Cinema

Суд обязал Universal Pictures выплатить 2,9 миллиона рублей иркутскому кинотеатру New Cinema

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы оставил в силе решение арбитражного суда Москвы и обязал Universal Pictures выплатить 2,9 миллиона рублей иркутскому кинотеатру New Cinema. Соответствующее решение в течение пяти рабочих дней появится на сайте апелляционного суда. Об этом журналисту IRK.ru сообщил управляющий кинотеатра Егор Иваненко.

11 октября 2022 года арбитражный суд Москвы принял решение полностью удовлетворить иск ООО «Синема-медиа» к ответчику ООО «Юниверсал Пикчерз Интернэшнл» о взыскании денежных средств в размере 2,9 миллиона рублей. В такую сумму в «Синема-медиа» оценили упущенную выгоду от отмены показа нового фильма «Бэтмен». Управляющий кинотеатра в октябре отмечал, что Universal Pictures наверняка предпримет попытки оспорить решение арбитражного суда в апелляционном суде.

Премьера «Бэтмена» была запланирована на 2 марта 2022 года, однако Universal Pictures и Disney приостановили показ фильмов в России в связи со специальной военной операцией на Украине. 17 июня кинотеатр New Cinema в лице ООО «Синема-Медиа» направил иск в арбитражный суд Москвы. Компания требовала от голливудской киностудии Universal Pictures возместить убытки из-за отмененных показов фильма «Бэтмен». Судебное разбирательство шло с лета.

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По материалам: irk

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