. Суд продлил арест экс-главы минздрава региона Якова Сандакова

Кировский районный суд города Иркутска продлил арест бывшего главы министерства здравоохранения региона Якова Сандакова до 12 апреля. Об этом IRK.ru сообщили в пресс-службе суда.

Органы следствия обвиняют Якова Сандакова в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничестве группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере». Кроме того, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Предварительное следствие установило, что в 2021 году должностные лица регионального миниздрава, осведомленные о предстоящей закупке оборудования для медицинского учреждения, использовали свои служебные полномочия и искусственно завысили цену контракта. При этом группа применяла подложные коммерческие предложения организаций о возможности поставки медицинского изделия в короткие сроки.

Коммерческая фирма выиграла аукцион и поставила в больницу оборудование по завышенной рыночной стоимости. Разница в цене составила более 10 миллионов рублей. Денежными средствами подозреваемые распорядились по своему усмотрению. Бюджету Иркутской области причинили ущерб. Директор коммерческой организации передал взятку в размере семи миллионов рублей экс-главе минздрава Иркутской области Якову Сандакову.

16 ноября следователи СК задержали бывшего министра здравоохранения Иркутской области. Кировский районный суд удовлетворил ходатайство следствия СК и заключил бывшего главу минздрава Иркутской области Якова Сандакова под стражу на два месяца. 29 ноября в Иркутском областном суде в апелляционном порядке рассмотрели жалобу на постановление Кировского районного суда города Иркутска о заключении под стражу экс-министра. Иркутский областной суд оставил без изменения решение Кировского районного суда.