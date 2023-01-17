. Три человека пострадали при столкновении четырех машин в Иркутском районе

Вечером 16 января водитель ЗИЛа, двигаясь по автодороге Иркутск — Усть-Ордынский, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем BMW. От удара иномарка столкнулась еще с двумя машинами: Chevrolet Cobalt и Ford Ranger. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

В результате аварии водитель и пассажир BMW, а также пассажир Chevrolet Cobalt получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу. Виновник происшествия скрылся с места, оставив машину.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП и устанавливают местонахождение водителя ЗИЛа. Они просят всех очевидцев аварии либо лиц, располагающих информацией о месте нахождения водителя, обратиться в дежурную часть по телефонам 3952 21-76-00, 3952 21-76-01 или 02.



