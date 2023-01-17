. Умер Вахтанг Кикабидзе - известный советский и грузинский певец, актер и режиссер

Сегодня ушел из жизни Вахтанг Кикабидзе. Также он был известен под псевдонимом Буба Кикабидзе. Вахтанг был талантливым певцом, автором множества своих песен, режиссером, сценаристом и обладателем различных государственных премий.





Друзья говорят, что Буба очень тяжело перенес смерть своей супруги, с которолй он прожил 56 лет. С его слов - он буквально потерял смысл существования после ее смерти. Однако он не боялся смерти, и считал, что прожил счастливую жизнь.

Внуки по возможности посещали Вахтанга в последние недели жизни. Последний месяц певец находился в больнице, где врачи боролись за его жизнь. По словам продюсера Рати Абзианидзе - врачи сделали все возможное в их силах, но к сожалению медицина оказалась безсильна.





Похороны Вахтанга пройдут 19 январе. А похоронят Бубу на кладбище в Тбилиси.