. Умер Вахтанг Кикабидзе - известный советский и грузинский певец, актер и режиссер
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Умер Вахтанг Кикабидзе - известный советский и грузинский певец, актер и режиссер

Умер Вахтанг Кикабидзе - известный советский и грузинский певец, актер и режиссер

Сегодня ушел из жизни Вахтанг Кикабидзе. Также он был известен под псевдонимом Буба Кикабидзе. Вахтанг был талантливым певцом, автором множества своих песен, режиссером, сценаристом и обладателем различных государственных премий.


Друзья говорят, что Буба очень тяжело перенес смерть своей супруги, с которолй он прожил 56 лет. С его слов - он буквально потерял смысл существования после ее смерти. Однако он не боялся смерти, и считал, что прожил счастливую жизнь.

Внуки по возможности посещали Вахтанга в последние недели жизни. Последний месяц певец находился в больнице, где врачи боролись за его жизнь. По словам продюсера Рати Абзианидзе - врачи сделали все возможное в их силах, но к сожалению медицина оказалась безсильна.


Похороны Вахтанга пройдут 19 январе. А похоронят Бубу на кладбище в Тбилиси.

 

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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