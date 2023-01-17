. В 2023 году завершат капремонт дороги к селу Большая Елань в Усольском районе

В Усольском районе осенью 2023 года завершат капитальный ремонт дороги, соединяющей федеральную трассу Р-255 «Сибирь» с селом Большая Елань. Работы ведут по поручению президента РФ Владимира Путина. Длина дороги — 8,8 километра. На ремонт выделили 352 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Капитальный ремонт дороги начали в 2022 году. Подрядчик демонтировал старое асфальтобетонное покрытие, провел устройство земляного полотна. В этом году работы продолжат с началом дорожно-строительного сезона. Специалисты установят шесть водопропускных труб, уложат асфальтобетонное покрытие, установят знаки и нанесут разметку. На участке будет две полосы движения.

Кроме того, в прошлом году рядом с Большой Еланью отремонтировали участок, который соединяет межмуниципальные дороги Тельма – Раздолье и «Подъезд к селу Большая Елань». Его длина – 500 метров.