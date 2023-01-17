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В Белгородской области сработала ПВО

В Белгородской области сработала ПВОГубернатор Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он написал в своем Telegram.

Как уточнил Гладков, ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. На данный момент последствия произошедшего уточняют оперативные службы. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. «Если они будут, обязательно вам сообщу», — добавил губернатор.

15 января со стороны Украины в Белгородской области обстреляли город Шебекино. Снаряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в торговые ряды на шебекинском рынке. Никто не пострадал, на месте работают оперативные службы.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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