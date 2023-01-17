. В ГД внесли законопроект о штрафах за продажу подлежащих учету лекарств без рецепта
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В ГД внесли законопроект о штрафах за продажу подлежащих учету лекарств без рецепта

В ГД внесли законопроект о штрафах за продажу подлежащих учету лекарств без рецепта

В Государственную думу РФ внесли проект закона, предусматривающий штрафы за безрецептурную продажу подлежащих учету лекарств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ирину Рукавишникову — одного из авторов инициативы, первого зампреда комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству.

За нарушение установленных правил продажи лекарств предлагают установить штрафы в размере от 10 до 200 тысяч рублей. Проект не предусматривает административного приостановления деятельности, так как, по мнению авторов, это может негативно сказаться на деятельности аптек в селах, а также аптек, имеющих филиальную сеть. При этом инициатива предусматривает возможность дисквалификации фармацевтов и должностных лиц, допустивших правонарушение.

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По материалам: irk

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