. В ГД внесли законопроект о штрафах за продажу подлежащих учету лекарств без рецепта

В Государственную думу РФ внесли проект закона, предусматривающий штрафы за безрецептурную продажу подлежащих учету лекарств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ирину Рукавишникову — одного из авторов инициативы, первого зампреда комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству.

За нарушение установленных правил продажи лекарств предлагают установить штрафы в размере от 10 до 200 тысяч рублей. Проект не предусматривает административного приостановления деятельности, так как, по мнению авторов, это может негативно сказаться на деятельности аптек в селах, а также аптек, имеющих филиальную сеть. При этом инициатива предусматривает возможность дисквалификации фармацевтов и должностных лиц, допустивших правонарушение.