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В Германии назвали нового главу Минобороны

В Германии назвали нового главу МинобороныСоратник Шольца по СДПГ Писториус станет новым министром обороны Германии

Представитель СДПГ Борис Писториус станет новым министром обороны ФРГ, сообщает Reuters со ссылкой на источники в партии.

Эту информацию подтверждает и издание Spiegel. Писториус — это не только соратник канцлера Германии Олафа Шольца по СДПГ, но и глава МВД Нижней Саксонии.

Кристине Ламбрехт, ранее занимавшая пост главы Минобороны, подала в отставку 16 января. В тот же день Шольц принял это решение. Она объяснила это тем, какое давление на нее оказывают немецкие СМИ. Reuters в свою очередь напоминало о растущем скептицизме и давлении СМИ по поводу способности Ламбрехт «привести немецкую армию в форму» на фоне боев на Украине.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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