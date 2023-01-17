. В Германии учредили единого оператора для всех СПГ-терминалов
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В Германии учредили единого оператора для всех СПГ-терминалов

В Германии учредили единого оператора для всех СПГ-терминаловУчрежденная властями ФРГ компания DET будет управлять пятью регазификационными установками

Компания Deutsche Energy Terminal GmbH (DET) будет управлять всеми плавучими терминалами по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Германии. Об этом сообщило Министерство экономики ФРГ, передает ТАСС.

Компанию-оператора учредило правительство. Уточняется, что DET будет управлять пятью регазификационными установками в Германии. В настоящее время готовы только две установки — в Вильгельмсхафене и Лубмине. Планируется, что еще два терминала появятся в ближайшие месяцы. Как отмечает агентство, суммарная мощность четырех установок оценивается в 33 миллиарда кубических метров газа в год.

Ранее стало известно, что в Германии запустили первый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ). По словам местных властей, запуск стал важным вкладом в обеспечение энергетической безопасности страны. Политик подчеркнул, что власти ФРГ сделают все, чтобы стать независимыми от поставок российского газа.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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