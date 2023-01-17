. В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для предпринимателей

Депутаты из фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект об отсрочке от мобилизации для предпринимателей, в компании которых работает пять и более человек в течение полугода до начала мобилизационных мероприятий. Кроме того, отсрочка предполагается для единственных участников обществ с ограниченной ответственностью и глав фермерских хозяйств, сообщает «Коммерсант». Пакет документов опубликован на сайте Госдумы.

Согласно документу, отсрочка от мобилизации действует только в том случае, если индивидуальные предприниматели единственные участники обществ с ограниченной ответственностью не имеют задолженностей по уплате налогов и выплате зарплаты.