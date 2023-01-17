. В ГУФСИН прокомментировали желание ангарского маньяка принять участие в боевых действиях
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В ГУФСИН прокомментировали желание ангарского маньяка принять участие в боевых действиях

В ГУФСИН прокомментировали желание ангарского маньяка принять участие в боевых действиях

Ангарский маньяк, приговоренный к пожизненному лишению свободы за совершение более 80 убийств, находится в СИЗО №1. Его этапировали в Иркутск после того, как он признался еще в двух преступлениях. Ранее в интервью корреспонденту он заявил о своем желании отправиться в армию. Ситуацию журналисту IRK.ru прокомментировали в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.

«Шансов на то, что Попков может оказаться за пределами учреждений пенитенциарной системы, не существует. Он приговорен к пожизненному лишению свободы и навсегда изъят из общества. Даже если через 25 лет отбывания наказания, как позволяет закон, он подаст заявление на условно-досрочное освобождение, суд вряд ли примет такое решение с учетом его личности и тяжести всех совершенных им преступлений», — отметили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.

В ведомстве также добавили, что в России до сих пор ни один из пожизненно осужденных не вышел на свободу. Даже отбыв 25 и 30 лет срока наказания.

В последнее время Попков отбывал наказание в колонии для осужденных к пожизненному лишению свободы в Мордовии, шил спецодежду. В июне 2021 года суд вынес Попкову третий приговор за убийство двух женщин. Об этих преступлениях Попков написал явки с повинной, находясь в исправительной колонии, где отбывал пожизненный срок за серию убийств. В декабре 2018 года ангарского маньяка приговорили к пожизненному заключению во второй раз. Следствием и судом установлено, что Попков с 1992 по 2010 годы совершил более 80 преступлений в Иркутске и Иркутском районе, в Ангарском и Усольском районе. Жертвами преступника стали женщины в возрасте от 16 до 40 лет, а также сотрудник милиции. Первый приговор о пожизненном заключении суд вынес в 2015 году.

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По материалам: irk

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