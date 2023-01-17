. В Иркутске горел ТЦ «Миг» на Улан-Баторской
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В Иркутске горел ТЦ «Миг» на Улан-Баторской

В Иркутске горел ТЦ «Миг» на Улан-Баторской

В пожарно-спасательную службу Иркутска в 09:18 поступило сообщение о пожаре в ТЦ «Миг» на улице Улан-Баторской. Возгорание произошло в подвале здания. Из торгового центра эвакуировали 53 человека. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

На момент прибытия первого подразделения горели стеллажи в цокольном помещении. Площадь пожара — 10 квадратных метров. На месте возгорания работали 11 единиц специальной пожарной и спасательной техники. В 09:50 пожар потушили.

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По материалам: irk

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