. В Иркутской области рядом с местами крещенских купаний организуют пункты обогрева

Вопросы безопасности во время проведения купания в иорданях в праздник Крещения Господня обсудили на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. На заседании решили организовать пункты обогрева рядом с местами крещенских купаний, сообщает пресс-служба правительства региона.

В 14-ти муниципальных образованиях Иркутской области не будут проводить купания в открытых водоемах. Это Черемхово, Саянск, Усолье-Сибирское, Нижнеудинск, Тайшетский, Катангский, Нижнеилимский, Эхирит-Булагатский, Бодайбинский, Катангский, Усть-Илимский, Ольхонский, Аларский и Баяндаевский районы. Всего на открытых водоемах планируют оборудовать 91 иордань в 53 населенных пунктах региона.

По предварительным данным ГУ МЧС ожидается, что в религиозных мероприятиях в праздник Крещения Господня примут участие более 48 тысяч человек. Около 17 тысяч жителей региона — с намерением обрядового купания. Общественный порядок обеспечат более 700 должностных лиц: сотрудники спасательных служб, полиции, медучреждений, представители органов местного самоуправления.

Для того, чтобы предотвратить осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки и снизить угрозы здоровью людей, специалисты исследовали проб воды из иорданей, предназначенных для купания. Для освящения воды и раздачи ее населению рекомендуют использовать питьевую воду.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Иркутске в Крещение Господне ожидается до -30 градусов. В районе иордани на заливе Якоби поставят палатки для переодевания и обогрева, подготовят горячий чай. Также там установят контейнеры для мусора, подготовят дополнительные парковочные места, будут работать туалеты. Сейчас на заливе строят ледовый комплекс «Иркутская иордань»: устанавливают ледовые скульптуры, готовят проруби для купания и забора воды.