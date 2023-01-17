. В Иркутской зоогалерее лечат снегиря с травмой головы
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В Иркутской зоогалерее лечат снегиря с травмой головы

В Иркутской зоогалерее лечат снегиря с травмой головы

В Иркутской зоогалерее лечат молодого самца снегиря с ушибом головы. Информация появилась в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте». Как отмечается в сообщении, травмированную птицу нашли в четверг 12 января, когда был сильный мороз. Школьник возвращался с занятий, заметил снегиря в сугробе, вытащил его и принес домой.

Снегирь уже идет на поправку. «Пациент жив и даже вполне бодр, положительная динамика хорошая. Так что скоро будет ещё один выпускник», — пишут сотрудники учреждения. Специалисты Иркутской зоогалереи напоминают, что прием животных у них сильно ограничен, так что нужно предварительно договариваться по телефону.

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По материалам: irk

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