. В Иркутской зоогалерее лечат снегиря с травмой головы

В Иркутской зоогалерее лечат молодого самца снегиря с ушибом головы. Информация появилась в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте». Как отмечается в сообщении, травмированную птицу нашли в четверг 12 января, когда был сильный мороз. Школьник возвращался с занятий, заметил снегиря в сугробе, вытащил его и принес домой.

Снегирь уже идет на поправку. «Пациент жив и даже вполне бодр, положительная динамика хорошая. Так что скоро будет ещё один выпускник», — пишут сотрудники учреждения. Специалисты Иркутской зоогалереи напоминают, что прием животных у них сильно ограничен, так что нужно предварительно договариваться по телефону.