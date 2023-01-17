. В одном из ТЦ Иркутска сотрудники полиции изъяли контрафактную сигнализацию
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В одном из ТЦ Иркутска сотрудники полиции изъяли контрафактную сигнализацию

В Иркутске инспекторы по исполнению административного законодательства городского Управления и Главного Управления МВД по Иркутской области в одном из павильонов торгового центра обнаружили контрафактную сигнализацию. У продавцов товара не было лицензии и договора на коммерческое использование товарного знака, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские изъяли товар с признаками подделки и возбудили дело об административном правонарушении. Фотографии изъятой продукции отправят в Санкт-Петербург для того, чтобы подтвердить, что продукция поддельная. По решению суда её уничтожат. Поддельную сигнализацию легко вскрыть, она может привести к возгоранию автомобиля и его поломке.


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По материалам: irk

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