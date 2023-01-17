. В России опровергли слухи о снарядном голоде
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В России опровергли слухи о снарядном голоде

В России опровергли слухи о снарядном голодеИсточник РИА Новости: в российской армии нет и не будет снарядного голода

В российской армии имеется достаточное количество боеприпасов. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.

По его утверждению, Россия производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем США, и продолжает наращивать выпуск. С учетом имеющихся в арсеналах боеприпасов «снарядного голода нет и не предвидится», — заверил собеседник агентства.

19 декабря первый замдиректора «Ростеха» Владимир Артяков рассказал, что в 2022 году в десятки раз выросли объемы производства некоторых моделей танков и в десятки и сотни раз — боеприпасов и снарядов.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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