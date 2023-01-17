. В Совфеде прокомментировали обвинения против шеф-редактора «Sputnik Литва»

Сенатор Пушков: преследование шеф-редактора «Sputnik Литва» Касема должно быть прекращено

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал обвинения против шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема, арестованного в Латвии, назвав их абсурдными. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор указал, что Касему предъявлены обвинения в «нарушении экономических санкций» из-за сотрудничества с МИА «Россия сегодня». «Обвинение, как всегда, абсурдное, притянутое за уши: невозможно нарушить экономические санкции, сотрудничая с информационным агентством», — подчеркнул он.

Пушков добавил, что Россия обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку в связи с происходящим. «Преследование журналиста латвийскими властями должно быть прекращено», — заявил сенатор.

О задержании Касема в Латвии стало известно 5 января. По итогам заседания суда его перевели в Рижскую центральную тюрьму. Его обвиняют в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России и в шпионаже. Касем является гражданином Латвии, однако несколько лет живет в Москве.