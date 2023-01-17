. В Усолье-Сибирском открыли памятник бойцу спецназа внутренних войск Василию Потапову
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В Усолье-Сибирском открыли памятник бойцу спецназа внутренних войск Василию Потапову

В Усолье-Сибирском открыли памятник бойцу спецназа внутренних войск Василию Потапову

В Усолье-Сибирском прошло торжественное открытие памятника погибшему в Дагестане военнослужащему внутренних войск, кавалеру ордена Мужества майору Василию Потапову. В памятном мероприятии приняли участие ветераны, сотрудники и военнослужащие Росгвардии, друзья и сослуживцы с полка оперативного назначения Ангарска Росгвардии, мэр города Максим Торопкин, ветераны ВДВ, представители областных и городских общественных организаций, кадеты, школьники и юнармейцы. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.

Памятник изображает Василия Потапова в камуфлированном обмундировании, в руках пулемет, а на бедре пистолет Макарова. Скульптор — Сергей Симакин, автор проекта — иркутянин Дмитрий Пустовалов.

Начальник разведки полка оперативного назначения Ангарска Василий Потапов выполнял служебные задачи в Приднестровье, Югославии, Чечне и Дагестане. 20 марта 2009 года он погиб, защищая интересы России в Дагестане. За совершение мужественного поступка при исполнении служебного долга в 2015 году Потапову присвоили звание почетного гражданина города, в ноябре 2016-го в Усолье-Сибирском открыли улицу, названную в честь погибшего майора спецназа.

Во время боевого столкновения Василий Потапов был в одной из групп спецподразделения. После гибели командира взял командование на себя. Потапова настигла пуля снайпера. Василию было 36 лет. Уже смертельно раненый, он вызвал огонь на себя. Снаряды российской артиллерии накрыли разведчика и боевиков.

За мужество и героизм Василий Викторович Потапов указом президента Российской Федерации награжден медалью Суворова, медалью ООН «За службу миру», медалью «За воинскую доблесть», медалями «За отличие в службе» третьей и второй степени. Указом президента РФ от 13 июня 2009 года награжден орденом Мужества посмертно.

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По материалам: irk

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