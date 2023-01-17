. Валерия Ланская в шоке от состояния Костомарова
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Валерия Ланская в шоке от состояния Костомарова

Валерия Ланская в шоке от состояния Костомарова
Актриса Валерия Ланская высказалась о состоянии фигуриста. Вот уже около недели олимпийский чемпион находится в реанимации Коммунарки где борется с тяжелой формой пневмонии. За Романа Костомарова переживают родные, коллеги и поклонники. Партнерша 45-летнего Костомарова по «Ледниковому периоду» Валерия Ланская посвятила ему очередное трогательное послание в соцсети. Артистка надеется, что фигурист скоро встанет на ноги. «Верю, верю, верю в тебя, твою мощь, силу духа, тела, любовь к жизни! Ты ведь можешь! Давай! Борись! Пожалуйста! Ром, Рома! Я не знаю, как и где правильно выразить то, что так болит…» — расчувствовалась Ланская. До этого артистка написала в соцсети пост, встревоживший поклонников спортсмена. «Ромочка, Рома, я отдам тебе свое крыло! Ты только лети, пожалуйста!» — делилась актриса на днях.
Напомним, в больницу Роман Костомаров попал 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию, грипп и сепсис. Согласно последним данным, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. «По нашим данным, накануне фигуристу была сделана интубация трахеи и катетеризация центральных вен. Температура сейчас — 37,8. Из-за пневмонии развилась дыхательная недостаточность. Костомаров находится в отделении реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных», — такие сведения приводил источник. Спортсмен заболел сразу после новогодних праздников, но не жалел себя и принимал участие в ледовых шоу. В СМИ также появилась информация о том, что якобы Костомаров с температурой нырял в прорубь… Позже это опровергли близкие фигуриста. «Нет, это неправда. И Рома ни от чего не лечился. Просто где‑то простудился. Он спортсмен, тренированный. Я вообще в шоке, что он так серьезно заболел…» — заявил отец звезды спорта Сергей Костомаров.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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