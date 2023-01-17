. Верховный суд защитил права жертвы кредитного мошенничества
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Верховный суд защитил права жертвы кредитного мошенничества

Верховный суд защитил права жертвы кредитного мошенничества

Верховный суд защитил права жертвы кредитного мошенничества

Россиянин, у которого вор украл мобильный телефон и взял с помощью него кредит на имя потерпевшего, имеет права на признание займа недействительным. Такое решение принял Верховный суд РФ.

Как рассказал портал «Право.ру», в 2020 году у мужчины украли мобильный телефон и при помощи приложения одного из банков взяли кредит на сумму 480 тысяч рублей на имя потерпевшего, после чего перевели все деньги на счет мошенника.

После этого гражданин обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по статье о краже. Затем он обратился в службу поддержки банка, но там отказались вернуть деньги. Для оспаривания кредита россиянин подал иск к банку, отметив, что деньги по факту получил другой человек, а форма договора была не соблюдена. При этом суд отказал в удовлетворении иска, поскольку на момент заключения договора потерпевший не сообщал банку о краже телефона. С такими выводами согласились также и в двух вышестоящих инстанциях.

Тогда мужчина обратился в Верховный суд, который заметил, что нижестоящие суды признавали право истца требовать у вора возмещение ущерба, то есть не сомневались в обстоятельствах заключения кредитного договора. При этом в ВС подчеркнули, что суды не выяснили условия кредитного договора, не обратили внимания на электронную переписку гражданина с банком. Также судьи указали, что при дистанционном заключении кредитного договора банкам необходимо предпринимать повышенные меры предосторожности.

По итогу изучения дела Верховный суд направил его на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Как сообщала «Парламентская газета», ранее в Верховном суде объяснили, как делить доход от бизнеса после развода. Подчеркивается, что при разводе нельзя разделить поровну годовой доход одного из супругов, занимающегося предпринимательской деятельностью, если процесс расторжения брака был завершен в середине года.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Самолеты НАТО AWACS прибыли в Румынию для слежения за Россией
Самолеты НАТО AWACS прибыли в Румынию для слежения за Россией
Россиянин покончил с собой в снятой на сутки квартире
Россиянин покончил с собой в снятой на сутки квартире
Иран высказался о совместном производстве автомобилей с Россией
Иран высказался о совместном производстве автомобилей с Россией
Мирослава Карпович рассказала о дружбе с семьей Павла Прилучного
Мирослава Карпович рассказала о дружбе с семьей Павла Прилучного
Сатья Наделла прокомментировал проблему сделки Microsoft и Activision Blizzard
Сатья Наделла прокомментировал проблему сделки Microsoft и Activision
В Усолье-Сибирском открыли памятник бойцу спецназа внутренних войск Василию Потапову
В Усолье-Сибирском открыли памятник бойцу спецназа внутренних войск
Владимира Читоркина назначили на должность заместителя председателя правительства Иркутской области
Владимира Читоркина назначили на должность заместителя председателя
В ГД внесли законопроект о штрафах за продажу подлежащих учету лекарств без рецепта
В ГД внесли законопроект о штрафах за продажу подлежащих учету
Председателя «Мемориала» Яна Рачинского проверят на реабилитацию нацизма
Председателя «Мемориала» Яна Рачинского проверят на реабилитацию
Сокуров высказался о предложении вырезать из фильмов «актеров-предателей»
Сокуров высказался о предложении вырезать из фильмов
Максим Галкин - не мужчина, заявила Поплавская
Максим Галкин - не мужчина, заявила Поплавская
Возлюбленный Юлии Пересильд рассказал о неразделенной любви
Возлюбленный Юлии Пересильд рассказал о неразделенной любви

Топ на сегодня

В США заявили о «подозрительном поведении» олигархов из России перед 24 февраля
В США заявили о «подозрительном поведении» олигархов из России перед
Один процент богатейших людей накопил больше всего остального населения планеты
Один процент богатейших людей накопил больше всего остального
Гороскоп от Анжелы Перл на 17 января 2023 года: важно принять правильное решение
Гороскоп от Анжелы Перл на 17 января 2023 года: важно принять
Michael Kors отказался поставлять товар в Россию
Michael Kors отказался поставлять товар в Россию
В Германии учредили единого оператора для всех СПГ-терминалов
В Германии учредили единого оператора для всех СПГ-терминалов

Еще по теме

30-летний житель Тайшета перевел мошенникам четыре миллиона рублей
В Краснодарском крае мужчины украли у пожилого человека деньги и стройинструмент
Молодая девушка соблазнила пенсионера и лишила его 50 тысяч рублей
В Иркутске 61-летний мужчина перевел мошенникам 13 миллионов рублей