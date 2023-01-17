. Верховный суд защитил права жертвы кредитного мошенничества

Россиянин, у которого вор украл мобильный телефон и взял с помощью него кредит на имя потерпевшего, имеет права на признание займа недействительным. Такое решение принял Верховный суд РФ.

Как рассказал портал «Право.ру», в 2020 году у мужчины украли мобильный телефон и при помощи приложения одного из банков взяли кредит на сумму 480 тысяч рублей на имя потерпевшего, после чего перевели все деньги на счет мошенника.

После этого гражданин обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по статье о краже. Затем он обратился в службу поддержки банка, но там отказались вернуть деньги. Для оспаривания кредита россиянин подал иск к банку, отметив, что деньги по факту получил другой человек, а форма договора была не соблюдена. При этом суд отказал в удовлетворении иска, поскольку на момент заключения договора потерпевший не сообщал банку о краже телефона. С такими выводами согласились также и в двух вышестоящих инстанциях.

Тогда мужчина обратился в Верховный суд, который заметил, что нижестоящие суды признавали право истца требовать у вора возмещение ущерба, то есть не сомневались в обстоятельствах заключения кредитного договора. При этом в ВС подчеркнули, что суды не выяснили условия кредитного договора, не обратили внимания на электронную переписку гражданина с банком. Также судьи указали, что при дистанционном заключении кредитного договора банкам необходимо предпринимать повышенные меры предосторожности.

По итогу изучения дела Верховный суд направил его на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Как сообщала «Парламентская газета», ранее в Верховном суде объяснили, как делить доход от бизнеса после развода. Подчеркивается, что при разводе нельзя разделить поровну годовой доход одного из супругов, занимающегося предпринимательской деятельностью, если процесс расторжения брака был завершен в середине года.