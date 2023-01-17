. Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили

Экономист Григорьев допустил возвращение курса биткоина к 70 тысячам долларов

Курс биткоина может подняться до уровня в 60-70 тысяч долларов, допустил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Вероятность возвращения цены криптовалюты к максимальным показателям он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Утром 16 января цена биткоина поднялась выше 21,4 тысячи долларов впервые с 13 сентября. За неделю криптовалюта выросла на 24,3 процента, с начала года — на 27 процентов.

Условия

Триггерами роста биткоина может быть дальнейшая разбалансировка мировой финансовой системы и нарастание в ней рисков, считает экономист. Тогда инвесторы начнут выбирать альтернативные инструменты, включая биткоины.

«Все очень просто. Есть финансовые инструменты, которые внушают инвесторам доверие и обеспечивают комфортную для них доходность. Если они перестают вызывать доверие и приносить нужную доходность, они уходят в другие инструменты. Я думаю, если будет глобальная ситуация ухудшаться, если финансовые рынки будут становится более волатильными, тогда биткоин и другие криптовалюты будут расти», — поделился Григорьев.

Чем обусловлен текущий рост

На курс биткоина влияет общая ситуация на финансовом рынке, а именно его стабильность или нестабильность, а также использование криптовалюты в расчетах, рассказал экономист. К последнему, по его словам, иногда прибегают, чтобы обойти те или иные санкции.

Сложность прогнозирования

По мнению финансового эксперта, курс биткоина может как подняться до высоких показателей, так и снова опуститься. Дело в том, что он очень волатильный и плохо прогнозируется в отличие от курса национальных валют.

Если в основе традиционных валют, драгоценных металлов, ценных бумаг, акций и облигаций всегда лежит некая фундаментальная стоимость, то в основе почти всех криптовалют ее нет, объяснил Григорьев.

«Ее стоимость зависит от двух вещей: от желания инвестора, который купил, продать дороже и от количества людей, организаций, которые готовы рассчитываться при помощи биткоина вместо доллара, рубля и других валют», — уточнил он.

Курс биткоина продолжает медленно восстанавливаться после крупного обвала в ноябре — всего за два дня (8-9 число) он потерял 23 процента стоимости и опустился до 15,8 тысячи долларов. Обвал был связан с крахом крупной криптовалютной биржи FTX — в начале ноября вышло расследование о ее неплатежеспособности.

