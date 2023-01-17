. Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили

Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили

Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценилиЭкономист Григорьев допустил возвращение курса биткоина к 70 тысячам долларов

Курс биткоина может подняться до уровня в 60-70 тысяч долларов, допустил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Вероятность возвращения цены криптовалюты к максимальным показателям он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Утром 16 января цена биткоина поднялась выше 21,4 тысячи долларов впервые с 13 сентября. За неделю криптовалюта выросла на 24,3 процента, с начала года — на 27 процентов.



Условия

Триггерами роста биткоина может быть дальнейшая разбалансировка мировой финансовой системы и нарастание в ней рисков, считает экономист. Тогда инвесторы начнут выбирать альтернативные инструменты, включая биткоины.

«Все очень просто. Есть финансовые инструменты, которые внушают инвесторам доверие и обеспечивают комфортную для них доходность. Если они перестают вызывать доверие и приносить нужную доходность, они уходят в другие инструменты. Я думаю, если будет глобальная ситуация ухудшаться, если финансовые рынки будут становится более волатильными, тогда биткоин и другие криптовалюты будут расти», — поделился Григорьев.



Чем обусловлен текущий рост

На курс биткоина влияет общая ситуация на финансовом рынке, а именно его стабильность или нестабильность, а также использование криптовалюты в расчетах, рассказал экономист. К последнему, по его словам, иногда прибегают, чтобы обойти те или иные санкции.



Сложность прогнозирования

По мнению финансового эксперта, курс биткоина может как подняться до высоких показателей, так и снова опуститься. Дело в том, что он очень волатильный и плохо прогнозируется в отличие от курса национальных валют.

Если в основе традиционных валют, драгоценных металлов, ценных бумаг, акций и облигаций всегда лежит некая фундаментальная стоимость, то в основе почти всех криптовалют ее нет, объяснил Григорьев.

«Ее стоимость зависит от двух вещей: от желания инвестора, который купил, продать дороже и от количества людей, организаций, которые готовы рассчитываться при помощи биткоина вместо доллара, рубля и других валют», — уточнил он.

Курс биткоина продолжает медленно восстанавливаться после крупного обвала в ноябре — всего за два дня (8-9 число) он потерял 23 процента стоимости и опустился до 15,8 тысячи долларов. Обвал был связан с крахом крупной криптовалютной биржи FTX — в начале ноября вышло расследование о ее неплатежеспособности.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Как избавиться от желтизны на силиконовом чехле смартфона: эффективные способы очистки
Как избавиться от желтизны на силиконовом чехле смартфона:
Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили
Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили
Что необходимо сделать, чтобы самостоятельно снять с себя порчу
Что необходимо сделать, чтобы самостоятельно снять с себя порчу
Юрист ВШЭ рассказал, когда можно требовать от начальства выплаты премии
Юрист ВШЭ рассказал, когда можно требовать от начальства выплаты
ТОП-5 самых красивых актеров Голливуда: фото, где снимались
ТОП-5 самых красивых актеров Голливуда: фото, где снимались
Байден забыл имя юбилярши и выкрутился
Байден забыл имя юбилярши и выкрутился
В Иркутске горел ТЦ «Миг» на Улан-Баторской
В Иркутске горел ТЦ «Миг» на Улан-Баторской
21 января ИрГУПС проведет день открытых дверей
21 января ИрГУПС проведет день открытых дверей
Суд обязал Universal Pictures выплатить 2,9 миллиона рублей иркутскому кинотеатру New Cinema
Суд обязал Universal Pictures выплатить 2,9 миллиона рублей
От чего нужно избавиться Львам, чтобы стать счастливее
От чего нужно избавиться Львам, чтобы стать счастливее
Знаменитые актрисы с необычной внешностью: фото
Знаменитые актрисы с необычной внешностью: фото
Принц Гарри заявил, что его племянника ждет неутешительная судьба
Принц Гарри заявил, что его племянника ждет неутешительная судьба

Топ на сегодня

В России резко выросло производство алкоголя
В России резко выросло производство алкоголя
Мобилизованным предпринимателям разрешили не сдавать отчеты
Мобилизованным предпринимателям разрешили не сдавать отчеты
Ценам на газ в Европе предрекли рост
Ценам на газ в Европе предрекли рост
Алла Пугачева готова принять пьяного Галкина
Алла Пугачева готова принять пьяного Галкина
В США заявили о «подозрительном поведении» олигархов из России перед 24 февраля
В США заявили о «подозрительном поведении» олигархов из России перед

Еще по теме

Курс биткоина сегодня 06 01 18: цена биткоина растет, ошеломительный рост курса биткоина в 2018 году прогнозируют эксперты
Курс биткоина сегодня 28 12 17: цена биткоина падает, прогноз на 2018 год
Курс биткоина за сутки обрушился на четверть
Курс биткоина может вырасти до 20 тысяч долларов - ГД