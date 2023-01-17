. Владимира Читоркина назначили на должность заместителя председателя правительства Иркутской области
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Владимира Читоркина назначили на должность заместителя председателя правительства Иркутской области

Владимира Читоркина назначили на должность заместителя председателя правительства Иркутской области

С 17 января Владимира Читоркина назначили на должность заместителя председателя правительства Иркутской области. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

С июля 2021 года Владимир Читоркин работал министром лесного комплекса региона. В новой должности он будет координировать и контролировать деятельность минлеса, министерства сельского хозяйства и службы ветеринарии Иркутской области.

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По материалам: irk

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