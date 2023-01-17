. Володин: План США и ЕС изолировать Россию провалился

Вашингтону и Брюсселю не удалось реализовать планы изолировать Россию, в мире существует запрос на многополярность, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, открывая весеннюю сессию парламента.

«План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился. В международном сообществе существует запрос на многополярность и справедливое мироустройство. Наши подходы к развитию отношений с другими странами базируются на принципах взаимного уважения, невмешательства в дела суверенных государств и взаимовыгодного сотрудничества», — подчеркнул спикер.

По словам Вячеслава Володина, в весеннюю сессию депутатам предстоит большая работа с коллегами за рубежом. Для Госдумы это реализация одной из задач, поставленных президентом Владимиром Путиным, уточнил он.

«Речь идет о выстраивании отношений с ключевыми партнерами на новом уровне», — сказал спикер.

В частности, Вячеслав Володин уточнил, что до конца января представители Госдумы планируют посетить с официальными визитами Иран и Туркменистан. В феврале должно пройти расширенное заседание Совета Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Также парламентарии планируют организовать рабочую поездку на Кубу. В марте пройдет Международный парламентский форум «Россия — Африка», а в апреле — Конференция по безопасности и региональному сотрудничеству с участием Китая, Ирана, Турции, Пакистана.

«Вместе с коллегами из Азербайджана планируем проведение в Баку парламентской конференции прикаспийских государств. Продолжаем работу в рамках Парламентской Ассамблеи ОДКБ», — добавил спикер.