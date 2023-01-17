. Возлюбленная Тимати выкатила свою грудь
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Возлюбленная Тимати выкатила свою грудь

Возлюбленная Тимати выкатила свою грудь
Девушка рэпера Тимати, Иванова поделилась эротическим фото. Исполнитель хита «Не сходи с ума» и его избранница находятся в Коста-Рике. Даже на отдыхе Валентина не позволяет себе расслабиться — она регулярно занимается в спортзале. Модель сняла себя на видео после тренировки. Она предстала в черной бейсболке, белом кроп-топе и бледно-розовых легинсах. Иванова присела на тренажер и похвасталась накаченными мускулами рук. По раскрасневшемуся лицу девушки видно, что она хорошо потрудилась. Тренировки возлюбленной музыканта не проходят даром. Валентина в прекрасной форме, и это подтверждают ее фото в купальнике. В этот раз модель снялась в бикини насыщенного синего цвета и джинсовых шортах. Иванова в темных очках приняла провокационную позу, акцентировав внимание на пышной груди. Поклонники модели оценили ее пляжный образ и стройную фигуру.
«Глядя на Валину фигуру, я больше не хочу есть калорийную еду», «Грудь роскошная! Тимати всегда выбирает девушек с формами. И высоких еще», «Фигура – просто огонь! Идеал», «Цвет купальника – бомба!», «Браво, Валя! В отличной форме! Это большой труд», «Валентина, как же тебе хорошо в синем цвете», — прокомментировали пользователи откровенный кадр Ивановой. Невеста рэпера также показала в блоге незнакомца с длинными вьющимися волосами. Фанаты звезды соцсетей удивились, что она проводит время с другим мужчиной. «Других мужчин стали снимать, а как же Тимур?», «А что это за кудрявый парень с Валей? Тимати не ревнует?» — поинтересовались пользователи.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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