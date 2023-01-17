. Возлюбленный Юлии Пересильд рассказал о неразделенной любви
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Возлюбленный Юлии Пересильд рассказал о неразделенной любви

Возлюбленный Юлии Пересильд рассказал о неразделенной любви
Актриса Юлия Пересильд закрутила роман с Михаилом Тройником. В конце прошлого года Юлия Пересильд рассекретила отношения с коллегой Михаилом Тройником. Пара вместе вышла в свет, а потом актриса публично призналась избраннику в любви, чем окончательно расставила все точки над «i». Новый год артисты тоже встречали вместе. Более того, звезда кино и сериалов успела познакомить Михаила со своими детьми – дочками Анной и Марией, отцом которых является Алексей Учитель. Не удивительно, что Тройник внезапно приковал к себе всеобщее внимание. Публика теперь пытается выведать у него любые личные подробности. Михаил не спешит раскрывать душу, но кое-что все же рассказывает. Признался, к примеру, что он весьма эмоциональный человек и обидеть его нетрудно. «Вспоминаются неразделенные любови детские в школе. Но это просто такой склад характера, я легкоранимый, впечатлительный человек. Лирический герой», — объяснил Тройник.
А вот про отношения с Пересильд Михаил предпочитает молчать, поэтому до сих пор никто точно не знает, как долго встречается пара и где именно они познакомились. По слухам, актеры столкнулись на съемочной площадке фильма «Вызов», где оба снимались, и Юлия до глубины души поразила коллегу. «Ты можешь сколько угодно чувствовать себя уверенным, но встретить неразделенную любовь и наоборот. Я верю, что можно совершенно случайно найти своего человека»,  — отметил артист. К слову, изменения произошли не только в личной жизни Михаила, но и в его карьере. Тройник поведал, что в начале своего творческого пути столкнулся с рядом трудностей, но сейчас дела пошли в гору. «У меня был период некоего недоверия, к тому же в 2017 году у меня закрылось много спектаклей в разных театрах, было очень тяжело. А сейчас что-то меняется, есть движение, мне хочется пробовать разное, рисковать. Происходит переоценка жизни. И это какой-¬то радостный этап. Я стал очень ценить искренность, сердечную открытость, что-¬то настоящее», — цитирует возлюбленного Пересильд StarHit со ссылкой на журнал «Атмосфера».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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