. За сутки в Иркутской области зарегистрировали 51 случай заражения COVID-19

17 января в Иркутской области официально подтвердили 51 случай заражения COVID-19. С начала пандемии зарегистрировали 358 807 заболевших. Данные предоставило управление Роспотребнадзора по региону.

За 17 января подтвердили один летальный случай из-за коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии от нее скончались 8 863 человек. От сопутствующих COVID-19 заболеваний за сутки летальных случаев не зафиксировали, за все время пандемии скончались 932 человека. Выздоровело 354 089 жителей региона.