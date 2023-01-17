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Захарова высмеяла задержание Греты Тунберг в Германии

Захарова высмеяла задержание Греты Тунберг в ГерманииПредставитель МИД РФ Захарова высмеяла задержание экоактивистки Греты Тунберг в Германии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на задержание 20-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг во время протестов в Германии. Комментарий к произошедшей ситуации дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, властям Европейского союза (ЕС) пора вводить санкционные ограничения в отношении ряда сотрудников управления по охране общественного порядка и руководства МВД Германии.

«Грету Тунберг задержали в ФРГ во время протестов экоактивистов. Когда власти ЕС введут санкции в отношении конкретных полицейских и руководства МВД Германии?» — отметила она.

16 января Грета Тунберг была задержана немецкой полицией в деревне Люцерат во время экологического протеста, активисты требовали закрытия угольной шахты в населенном пункте. По информации немецких СМИ, полицейские попросили Тунберг покинуть поселок, однако девушка отказалась выполнять просьбу, и ее вывели оттуда силой.

Протесты в Лютцерате продолжаются несколько лет. После 2018 года, когда власти приняли решение расселить и снести Люцерат, чтобы расширить карьер по добыче бурого угля, деревня превратилась в международный символ экологической битвы в защиту климата и борьбы с ископаемым топливом.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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