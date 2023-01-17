. Зарплаты в Британии рекордно выросли
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Зарплаты в Британии рекордно выросли

Зарплаты в Британии рекордно вырослиBloomberg: уровень средний заработной платы в Великобритании вырос на рекордные 6,4%

Уровень средней заработной платы без учета премий в Великобритании вырос на 6,4 процента с сентября по ноябрь по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, что стало рекордным увеличением за всю историю расчета этого показателя с 2001 года, не считая пиковых значений в разгар пандемии, следует из данных Управления национальной статистики (ONS) страны.

Наибольший рост зарплат произошел в частном секторе — на 7,2 процента, тогда как в государственном секторе увеличение составило лишь 3,3 процента. В то же время в реальном выражении (с учетом инфляции) средний уровень зарплат год к году снизился на 2,6 процента, хотя еще в период с апреля по июнь фиксировалось падение на 3 процента.

Резкий рост уровня оплаты труда наблюдается на фоне падения безработицы ниже 4 процентов и дефицита рабочей силы в стране, что вынуждает работодателей бороться за квалифицированных сотрудников, указывает Bloomberg. Напряжение на британском рынке труда остается одним из главных препятствий для развития бизнеса и экономики страны, сказала руководитель отдела кадровой политики Британской торговой палаты Джейн Граттон.

Кризисные явления наблюдаются на трудовом рынке по всему миру. Так, Международная организация труда спрогнозировала, что в 2023 году рост занятости замедлится в два раза по сравнению с прошлым годом до 1 процента, а число безработных увеличится на три миллиона человек. Глобальный экономический спад приведет к тому, что людям придется соглашаться на низкооплачиваемую работу и проводить на рабочем месте большее количество часов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для предпринимателей
В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для
Черемховское лесничество купило участок у умершего человека
Черемховское лесничество купило участок у умершего человека
В 2023 году завершат капремонт дороги к селу Большая Елань в Усольском районе
В 2023 году завершат капремонт дороги к селу Большая Елань в
Европейская федерация разработчиков игр выступила за слияние Microsoft и Activision Blizzard
Европейская федерация разработчиков игр выступила за слияние
Зарплаты в Британии рекордно выросли
Зарплаты в Британии рекордно выросли
Сергея Лазарева попросили снять корону
Сергея Лазарева попросили снять корону
Ирина Дубцова показала красавца сына
Ирина Дубцова показала красавца сына
Дочка Валерия Меладзе тайно вышла замуж и наладила бизнес из Украины в Россию
Дочка Валерия Меладзе тайно вышла замуж и наладила бизнес из Украины
Анастасия Волочкова рассказала о сексе за деньги
Анастасия Волочкова рассказала о сексе за деньги
Леонид Якубович неудачно пошутил насчет Камчатки
Леонид Якубович неудачно пошутил насчет Камчатки
Агата Муцениеце в купальнике получила ультиматум
Агата Муцениеце в купальнике получила ультиматум
Захарова высмеяла задержание Греты Тунберг в Германии
Захарова высмеяла задержание Греты Тунберг в Германии

Топ на сегодня

Гороскоп от Анжелы Перл на 17 января 2023 года: важно принять правильное решение
Гороскоп от Анжелы Перл на 17 января 2023 года: важно принять
Michael Kors отказался поставлять товар в Россию
Michael Kors отказался поставлять товар в Россию
В Германии учредили единого оператора для всех СПГ-терминалов
В Германии учредили единого оператора для всех СПГ-терминалов
Муж Юлии Высоцкой рассказал, что он думает о санкциях
Муж Юлии Высоцкой рассказал, что он думает о санкциях
Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили
Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили

Еще по теме

Росстат: Уровень доходов россиян за октябрь вырос на 4,3%
В США розничные продажи превысили ожидания
ВЭБ заложил в прогнозы индексацию зарплат бюджетников на 6% в 17г и 4% в 18-20гг
Безработица в США снизилась до исторического минимума