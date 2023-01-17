. Женщина, с каким именем может превратить жизнь в ад?
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Женщина, с каким именем может превратить жизнь в ад?

Женщина, с каким именем может превратить жизнь в ад?
Можно ли с ней выжить в повседневной жизни. Женщина с этим именем может превратить жизнь домочадцев в сущий ад, если, конечно, ей этого захочется. Этим особам сложно сдерживать свои деспотичные замашки. За это они дорого платят одиночеством. Не каждый мужчина сможет жить с домашним тираном, настроение которого меняется так же стремительно, как и погода весной. О ком речь? И это Оксаны. Обладательница этого имени отлично умеет играть любые социальные роли. На публике (работа, в гостях, общественных места. — Прим. ред.) она смирна, покладиста — ангел во плоти. Однако дома такая женщина готова сыпать упреками на пустом месте, изводя не только мужа, но и всю семью, пишет «Life». Оксана точно знает, как задеть партнера за живое, если тот надумал идти против ее воли. Стоит ее только обидеть, она становится настоящей фурией. Когда же все дома подчиняются ее слову, спокойнее человека не найти.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Самолеты НАТО AWACS прибыли в Румынию для слежения за Россией
Самолеты НАТО AWACS прибыли в Румынию для слежения за Россией
Россиянин покончил с собой в снятой на сутки квартире
Россиянин покончил с собой в снятой на сутки квартире
Иран высказался о совместном производстве автомобилей с Россией
Иран высказался о совместном производстве автомобилей с Россией
Мирослава Карпович рассказала о дружбе с семьей Павла Прилучного
Мирослава Карпович рассказала о дружбе с семьей Павла Прилучного
Сатья Наделла прокомментировал проблему сделки Microsoft и Activision Blizzard
Сатья Наделла прокомментировал проблему сделки Microsoft и Activision
В Усолье-Сибирском открыли памятник бойцу спецназа внутренних войск Василию Потапову
В Усолье-Сибирском открыли памятник бойцу спецназа внутренних войск
Владимира Читоркина назначили на должность заместителя председателя правительства Иркутской области
Владимира Читоркина назначили на должность заместителя председателя
В ГД внесли законопроект о штрафах за продажу подлежащих учету лекарств без рецепта
В ГД внесли законопроект о штрафах за продажу подлежащих учету
Председателя «Мемориала» Яна Рачинского проверят на реабилитацию нацизма
Председателя «Мемориала» Яна Рачинского проверят на реабилитацию
Сокуров высказался о предложении вырезать из фильмов «актеров-предателей»
Сокуров высказался о предложении вырезать из фильмов
Максим Галкин - не мужчина, заявила Поплавская
Максим Галкин - не мужчина, заявила Поплавская
Возлюбленный Юлии Пересильд рассказал о неразделенной любви
Возлюбленный Юлии Пересильд рассказал о неразделенной любви

Топ на сегодня

В США заявили о «подозрительном поведении» олигархов из России перед 24 февраля
В США заявили о «подозрительном поведении» олигархов из России перед
Один процент богатейших людей накопил больше всего остального населения планеты
Один процент богатейших людей накопил больше всего остального
Гороскоп от Анжелы Перл на 17 января 2023 года: важно принять правильное решение
Гороскоп от Анжелы Перл на 17 января 2023 года: важно принять
Michael Kors отказался поставлять товар в Россию
Michael Kors отказался поставлять товар в Россию
В Германии учредили единого оператора для всех СПГ-терминалов
В Германии учредили единого оператора для всех СПГ-терминалов

Еще по теме

Роман Капаклы хочет научиться сдерживать свои негативные эмоции
Саша Черно не сможет пережить еще одну измену Иосифа Оганесяна
Какие женские имена приносят их обладательницам деньги и процветание
5 призаков, что ваш мужична – тиран и деспот