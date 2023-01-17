. Женщина, с каким именем может превратить жизнь в ад?

Можно ли с ней выжить в повседневной жизни. Женщина с этим именем может превратить жизнь домочадцев в сущий ад, если, конечно, ей этого захочется. Этим особам сложно сдерживать свои деспотичные замашки. За это они дорого платят одиночеством. Не каждый мужчина сможет жить с домашним тираном, настроение которого меняется так же стремительно, как и погода весной. О ком речь? И это Оксаны. Обладательница этого имени отлично умеет играть любые социальные роли. На публике (работа, в гостях, общественных места. — Прим. ред.) она смирна, покладиста — ангел во плоти. Однако дома такая женщина готова сыпать упреками на пустом месте, изводя не только мужа, но и всю семью, пишет «Life». Оксана точно знает, как задеть партнера за живое, если тот надумал идти против ее воли. Стоит ее только обидеть, она становится настоящей фурией. Когда же все дома подчиняются ее слову, спокойнее человека не найти.