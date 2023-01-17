. Знаменитые актрисы с необычной внешностью: фото

Эти женщины доказали, что, несмотря на нестандартную внешность, любая девушка может добиться больших успехов. Представляем актрис, черты лица которых не считают красивыми, однако их талант и известность говорят сами за себя.





Современные кинематографисты видят в своих главных героинях милый девушек с ангельскими чертами лица, а потому в Голливуде полным-полно писаных красавиц. Зрители привыкли именно к такому образу и особенно удивляются, когда видят на экранах актрис с нетипичной внешностью.

Тильда Суинтон





С кем только не сравнивали внешность этой голливудской актрисы: с пришельцем, с эльфом или андрогинным существом. Однако ни подколы в ее адрес, ни осуждения не стали преградами Тильды Суинтон на пути к славе. Внешность этой актрисы удивляет, хотя она и далека от стандартов красоты. И во многом благодаря ей актрисе удалось получить роли в культовых фильмах.

Ума Турман





Главная звезда фильмов Квентина Тарантино обладает нестандартной внешностью: слишком высоким ростом, худощавостью, огромными ступнями 42-го размера и угловатыми движениями. Однако они не помешали Турман стать одной из самых успешных актрис Голливуда, а неординарная и «нештампованная» внешность стала ее визитной карточкой.

Мэрил Стрип





Эта популярная голливудская актриса всегда заявляла, что красавицей себя не считает. «Внешность – это не мой козырь», — говорила Мэрил Стрип. Известно, что многие режиссеры в начале карьеры отказали актрисе именно из-за нестандартной внешности, однако вряд ли это по-настоящему задело Мэрил. Неправильные черты лица не лишили актрису уверенности в себе, а фильмы с ее участием имеют оглушительный успех.

Сирша Ронан





Сирша начала свою карьеру довольно блистательно: в молодом, по меркам Голливуда, возрасте ей удалось заработать несколько престижных. Девушка не раз доказывала, что умеет перевоплощаться в разных персонажей, играя то милую девушку, то жесткую королеву Шотландии. При этом черты лица Сирши далеки от совершенства: лицо слишком вытянутое и приплюснутое. А если многие дамы исправляют это макияжем, то этой актрисе косметика совершенно не идет.

Паулина Андреева





Затесалась в топ и возлюбленная Фёдора Бондарчука. Паулина Андреева обладает довольно яркой внешностью, однако ее черты лица не соответствуют стандартам красоты: слишком резкие черты лица, впалые скулы и оттопыренные уши. Однако Паулина на внешности не зацикливается, а покоряет своих зрителей небывалой харизмой, за что и получает главные роли во многих российских проектах.



