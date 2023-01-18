. 12-летняя девочка решила повторить опасный челлендж из TikTok и умерла

В Аргентине 12-летняя девочка Милагрос Сото умерла из-за блэкаут-челленджа

В Аргентине 12-летняя девочка Милагрос Сото (Milagros Soto) умерла из-за опасного челленджа, который она увидела в социальной сети TikTok. Об этом пишет газета El Litoral.

По данным издания, девочка решила повторить дома популярный в TikTok блэкаут-челлендж, участники которого намеренно вызывают у себя удушье. В результате Сото потеряла сознание. Ее тело нашли родственники, они же вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики констатировали смерть девочки. Семья Сото считает, что ребенка побудили поучаствовать в челлендже знакомые. В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

В декабре 2022 года в США посчитали число погибших из-за блэкаут-челленджа детей. Как выяснилось, за полтора года жертвами опасного TikTok-тренда стали как минимум 15 детей в возрасте 12 лет и младше. Семья одной из жертв челленджа подала на соцсеть в суд. Представители TikTok, в свою очередь, заявляют, что блэкаут-челлендж возник еще до запуска соцсети и информацию о нем можно найти во многих других источниках.