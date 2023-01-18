. 17 шикарных плюс-сайз моделей, которые раскрывают новые грани женственности и красоты
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17 шикарных плюс-сайз моделей, которые раскрывают новые грани женственности и красоты

17 шикарных плюс-сайз моделей, которые раскрывают новые грани женственности и красоты

На дворе 21 век, а это значит, что каноны красоты претерпели и продолжают претерпевать невероятные изменения. И это прекрасно, потому что шоры пали, и теперь мы можем наблюдать разнообразные грани этой самой красоты. Помимо всего прочего, это помогает многим людям чувствовать себя гораздо увереннее и привлекательнее.

Например, хейта в сторону полных людей стало гораздо меньше, а помощниками в этом выступили плюс-сайз модели, которые показывают обществу, что женщины разного веса и формы могут быть невероятно красивыми и привлекательными. И сегодня мы хотим показать вам несколько прекрасных представительниц модельного бизнеса в категории плюс-сайз.

Денис Бидо, 36 лет

Джада Сезер, 33 года

Габриэлла Ласкано, 31 год

Кармен Рене, 34 года

Морган Луис

Всё меньше условностей на тему «А что такое истинная красота?» и всё больше красоты не только физической, но и душевной, ведь только поистине принимающий и осознанный человек может восхититься всем многообразием мира. В том числе и женской красотой — разной, притягательной и сексуальной.

 Искра Лоуренс, 32 года

Эшли Грэм, 35 лет

Тесс Холлидэй, 37 лет

Лилли Люкс, 33 года

Брианна Маркес, 31 год

Принято считать, что красота не только про вес, но и про возраст. Например, вот эти модели доказывают, что это всё ерунда, и можно оставаться невероятно привлекательной даже когда тебе давно «за»!

Венеция Круз, 23 года

Рози Блэр, 34 года

Катя Жаркова, 41 год

Тара Линн, 40 лет

Маркита Принг, 32 года

Джоселин Корона, 25 лет

Филомена Квао, 33 года

А вот тут вы можете посмотреть на огненных мужчин-красавцев, которые давно перешагнули «зелёный» возраст, но зрелость только украсила их!

# Интересное
По материалам: twizz

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