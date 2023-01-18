. 18 января в Тулуне водитель Toyota Corolla сбил 11-летнего мальчика
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18 января в Тулуне водитель Toyota Corolla сбил 11-летнего мальчика

18 января в Тулуне водитель Toyota Corolla сбил 11-летнего мальчика

Утром 18 января в Тулуне произошло ДТП — водитель Toyota Corolla сбил школьника. Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области, 11-летний мальчик выбежал на проезжую часть из-за стоящего на остановке автобуса. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают причины произошедшего. Тулунская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения.

Полицейские и прокуратура призывают родителей напомнить детям правила дорожного движения. Водителям настоятельно рекомендуют снижать скорость или при необходимости останавливать автомобиль при приближении к местам возможного выхода детей на дорогу.

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По материалам: irk

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