. 2 февраля в Иркутске откроется передвижная выставка «Путь мозаики»

2 февраля иркутян приглашают на открытие передвижной выставки «Путь мозаики». Мероприятие стартует в 19:00 в «Доме с мезонином» по адресу: Грязнова, 11. Выставка пройдет также в Байкальске и Ангарске. Вход на выставку свободный.

На экспозиции представят работы в технике керамики, витража и мозаики: классической римской, мозаики из галечника и стекла, мозаики из смальты. Над произведениями работали профессиональные и непрофессиональные художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Иркутска.

«Путь мозаики» — первая передвижная выставка мозаики в Иркутской области, специальный проект благотворительного фонда «Близко к сердцу», который получил поддержку Губернского собрания общественности. Выставка посвящается 85-летию Иркутской области.





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