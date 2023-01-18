Как известно, наибольшую опасность для нас с вами представляют ретроградные планеты. К счастью, в 2023 году будет период, в который абсолютно все планеты Солнечной системы будут двигаться в правильном направлении.

Согласно нашей статье о ретроградных планетах в 2023 году, 22 января Уран завершит ретро-фазу. Это будет последняя из планет, которая избавится от подобного состояния. Астрологи отмечают, что не будет ни одной ретроградной планеты вплоть до 20 апреля. 21 апреля в обратном направлении начнет двигаться Меркурий, чем и прервет этот благоприятный период. Настало время узнать, чем же будет так хорош этот временной отрезок.

Повышение продуктивности людей

Без ретро-планет люди будут гораздо более эффективным ив своей работе и делах. Ничто не станет их сдерживать на пути к успеху. Это будет время, когда нам с вами станет проще принимать сложные решения, так как планеты не будут путать нам карты. В нашем сознании будет наименьшее количество сомнений и страхов.

Работать станет проще, причем в большей степени это касается интеллектуального труда. Физический труд тоже станет даваться легче, но останется второстепенным.

Помощь в очищении кармы

Это время астрологи называют периодом кармического очищения. Вселенная будет посылать нам простые испытания, которые будет пойдут в зачет нашей кармы. Также у нас с вами появится возможность не дожидаться новых испытаний и задач, ведь мы сможем закрыть все кармические задачи посредством добрых дел и поступков. В это время нужно поступать по совести, чтобы привлекать в свою жизнь больше удачи.

Успехи в любви

Дело в том, что отсутствие ретроградных планет, как было сказано выше, означает, что ничто не будет нас тянуть вниз в интеллектуальном плане. Мы будем мыслить ясно, а это значит, что все те, кто хочет найти вторую половинку, смогут быстрее понять, кто именно им нужен. Это поможет сузить зону поисков и ускорить приближение счастья.

Людям будет проще понимать друг друга. Личности, которые похожи и совместимы, достаточно быстро придут к взаимопониманию и наладят контакт.

Помощь в изменение курса

Если вам очень хочется изменить свою жизнь, поменяв работу или сменив место жительства на другой город, ждите продвижения в этих делах. Возможно, что в период с 22 января по 20 апреля вы сможете наконец-таки выбрать будущую профессию, набраться смелости, чтобы уволиться с с текущего места работы, а также разработать эффективный план по изменению жизни к лучшему.