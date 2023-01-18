. 4 заговора, чтобы начать день удачно
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4 заговора, чтобы начать день удачно

4 заговора, чтобы начать день удачно

Любой день может стать прекрасным и дачным, если начать его правильно. Позитивный настрой, вкусный завтрак, любимая музыка и сильные заговоры помогут оградиться от множества проблем и неприятностей.


Утро не всегда бывает добрым, однако избавиться от негатива проще простого. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выучить простые заговоры, которые помогут настроиться на волну оптимизма, побороть усталость и начать день с привлечения удачи.

1. После пробуждения умываются трижды прохладной водой, потягиваются с удовольствием и произносят:

«Новый день начинается, счастье приближается. Как с утра проснусь, так и в счастье окунусь. Причин для беспокойства нет — все решаемо, счастье не за горами, жизнь моя наполнена чудесами».

Усилить действие заговора получится благодаря любимой музыке и вкусному напитку.

2. Утром перед выходом по делам читают заговор, всматриваясь в свое отражение:


«Все мне по плечу: препятствий не замечаю, к цели приближаюсь. Счастье привлекаю, жизнь преображаю».

После этого за порог ступают правой ногой и каждую дверь открывают правой рукой, чтобы привлечь удачу во всех начинаниях.

3. С утра читают заговор на любимый напиток:

«Все запланированное сбудется, удача не отвернется, счастье мне улыбается. Как рассвет наступает, так и удача меня поджидает».

После прочтения заговора наслаждаются напитком, а затем отправляются по своим делам.

4. С утра, глядя в зеркало, произносят:


«Жизнь преображается, судьба мне улыбается. Как утро с улыбки начинаю, так все дела в срок завершаю. Не встретится на пути преград, нет пути назад».

После выхода из дома важно не оборачиваться и не возвращаться, чтобы не растерять удачи.

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По материалам: dailyhoro.ru

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