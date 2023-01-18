. 59-летняя братчанка на Toyota Corolla врезалась в светофор и скрылась с места происшествия

В Братске камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ночью 16 января на проспекте Ленина автомобиль Toyota Corolla врезался в светофорный объект на островке безопасности и скрылся в неизвестном направлении. Дорожные полицейские установили водителя. Оказалось, что за рулем машины в момент ДТП находилась 59-летняя местная жительница. Женщина призналась в содеянном, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В отношении братчанки за оставление места ДТП сотрудники полиции составили административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест до пятнадцати суток. Кроме того, женщине предстоит заплатить штраф в размере 5000 рублей за повреждение объекта улично-дорожной сети.



