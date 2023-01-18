. 59-летняя братчанка на Toyota Corolla врезалась в светофор и скрылась с места происшествия
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

59-летняя братчанка на Toyota Corolla врезалась в светофор и скрылась с места происшествия

В Братске камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ночью 16 января на проспекте Ленина автомобиль Toyota Corolla врезался в светофорный объект на островке безопасности и скрылся в неизвестном направлении. Дорожные полицейские установили водителя. Оказалось, что за рулем машины в момент ДТП находилась 59-летняя местная жительница. Женщина призналась в содеянном, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В отношении братчанки за оставление места ДТП сотрудники полиции составили административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест до пятнадцати суток. Кроме того, женщине предстоит заплатить штраф в размере 5000 рублей за повреждение объекта улично-дорожной сети.


# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Минобороны заявило о взятии под контроль населенного пункта Соль в ДНР
Минобороны заявило о взятии под контроль населенного пункта Соль в ДНР
В Госдуме Монеточку назвали ломаным грошом из-за «антироссийских лозунгов»
В Госдуме Монеточку назвали ломаным грошом из-за «антироссийских
В Иркутске разыскивают 65-летнюю Любовь Полуполтинных
В Иркутске разыскивают 65-летнюю Любовь Полуполтинных
Мать четверых детей из Нижнеудинска пожаловалась в ОНФ на условия проживания в аварийном бараке
Мать четверых детей из Нижнеудинска пожаловалась в ОНФ на условия
59-летняя братчанка на Toyota Corolla врезалась в светофор и скрылась с места происшествия
59-летняя братчанка на Toyota Corolla врезалась в светофор и скрылась
Крещение Господне 19 января 2023 года: история праздника, красивые открытки и стихи
Крещение Господне 19 января 2023 года: история праздника, красивые
Эти 4 игры покинут подписку Game Pass в конце января
Эти 4 игры покинут подписку Game Pass в конце января
Во Франции умерла старейшая жительница Земли Люсиль Рэндон - ей было 118 лет (3 фото)
Во Франции умерла старейшая жительница Земли Люсиль Рэндон - ей было
Запасы газа в Европе остались на историческом максимуме
Запасы газа в Европе остались на историческом максимуме
Назван инициатор отключения России от SWIFT
Назван инициатор отключения России от SWIFT
Суд оштрафовал «Новую газету» на полмиллиона рублей за фейки о российской армии
Суд оштрафовал «Новую газету» на полмиллиона рублей за фейки о
В российском аналоге Google Play появились платные приложения
В российском аналоге Google Play появились платные приложения

Топ на сегодня

Иран высказался о совместном производстве автомобилей с Россией
Иран высказался о совместном производстве автомобилей с Россией
Ситуацию в лесопромышленном комплексе России назвали непростой
Ситуацию в лесопромышленном комплексе России назвали непростой
Зарплаты в Британии рекордно выросли
Зарплаты в Британии рекордно выросли
Сергея Лазарева попросили снять корону
Сергея Лазарева попросили снять корону
Ирина Дубцова показала красавца сына
Ирина Дубцова показала красавца сына

Еще по теме

Под Иркутском 32-летняя водитель Toyota Corolla погибла, врезавшись в стоящую на обочине фуру
Женщина за рулем BMW врезалась в пассажирский автобус в Братске
Мужчина погиб при столкновении Toyota Land Cruiser и Toyota Corolla Runx на Качугском тракте
Перед судом в Братске предстанет сотрудница ФСИН за аварию с пострадавшей