. 63-я сессия Законодательного собрания Иркутской области начала работу
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63-я сессия Законодательного собрания Иркутской области начала работу

63-я сессия Законодательного собрания Иркутской области начала работу

18 января начала работу 63-я сессия Законодательного собрания Иркутской области под руководством спикера областного парламента Александра Ведерникова. Участие в заседании сессии принимают 34 депутата, представители правительства области, прокуратуры, избирательной комиссии, министерства юстиции, налоговой службы и контрольно-счетной палаты.

Заседание стартовало с выступления губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Глава региона рассказал об оперативной обстановке в области и перешел к показателям экономики, задачам по ее развитию, исполнению социальных обязательств. Кроме того, губернатор остановился на рисках, связанных, помимо прочего, с санкционным давлением. Также Игорь Кобзев рассказал, что изменилось в работе и структуре правительства после принятия поправок в устав Иркутской области.

В повестке январской сессии — 33 вопроса. Среди них — ряд законопроектов в сфере социально-культурного законодательства, в сфере собственности и экономической политики. Представят также отчеты о работе депутатов в течение 2022 года. Помимо этого, на сессиях пройдет правительственный час «О мерах, принимаемых правительством Иркутской области, по повышению эффективности использования лесных ресурсов, в том числе в рамках осуществления контроля за выполнением обязательств инвесторов, предусмотренных инвестиционными проектами в области освоения лесов».

В ходе сессии председатель ЗС региона Александр Ведерников вручил представителям волонтерского движения «Золотые руки ангела» сертификат на приобретение оверлока для пошива теплой одежды участникам СВО. Координатор добровольческого проекта отметил, что депутаты на регулярной основе оказывают поддержку и помогают волонтерам.


На прошлой неделе парламентарии посетили производственную площадку движения «Золотые руки ангела» на территории иркутского ДОСААФ. После этого представители ЗС региона решили собрать деньги на приобретение швейного оборудования.

В настоящее время в областном парламенте разрабатывается законопроект о поддержке волонтеров. Председатель ЗС региона отметил, что для учета потребностей добровольцев депутаты проводят консультации с представителями общественных организаций.

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По материалам: irk

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