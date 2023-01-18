. Age of Empires II: Definitive Edition для Xbox получат бесплатно владельцы PC-версии
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Age of Empires II: Definitive Edition для Xbox получат бесплатно владельцы PC-версии

Age of Empires II: Definitive Edition для Xbox получат бесплатно владельцы PC-версии


В конце января состоится релиз Age of Empires II: Definitive Edition на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Компания Microsoft подтвердила, что игра на старте получит поддержку Xbox Play Anywhere. Таким образом, все игроки, которые владеют копией игры Age of Empires II: Definitive Edition для PC в Microsoft Store, получат бесплатно и версию для приставок.

Напомним, что Xbox Play Anywhere позволяет игрокам не только единоразово покупать игру для двух платформ — Xbox и PC — но и дает ряд других преимуществ. В частности, игры с Xbox Play Anywhere имеют общие сохранения, что позволяет начать играть, например, на Xbox, а продолжить на PC, либо наоборот.

Релиз Age of Empires II: Definitive Edition состоится 31 января на Xbox One и Xbox Series X | S, сразу после релиза проект будет в Game Pass.


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# Технологии
По материалам: newxboxone

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