. Аксаков надеется на оперативное решение вопроса с законом о майнинге

Законопроект, которым предлагается узаконить в России майнинг, могут рассмотреть этой зимой. Об этом 18 января заявил председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе видеоинтервью «Парламентской газете» в рамках еженедельного проекта «Финансовая среда».

По словам депутата, соответствующий законопроект есть, по нему уже идут дискуссии, и картина прояснится к началу следующей недели.

«Мы продолжаем с тем законопроектом, который внесен в Государственную Думу. Если мы договоримся, что ко второму чтению можно будет его доработать с учетом замечаний критиков, то будет быстрый вариант реализации этой темы», — отметил Аксаков.

Если парламентариям не удастся договориться, то вторым вариантом станет перевнесение инициативы, сказал депутат. «Надо принимать решение быстро, чтобы отвечать на вызовы сегодняшнего дня. Я надеюсь на конструктивную работу», — сказал Аксаков.