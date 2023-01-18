. Аксаков надеется на оперативное решение вопроса с законом о майнинге
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Аксаков надеется на оперативное решение вопроса с законом о майнинге

Аксаков надеется на оперативное решение вопроса с законом о майнинге

Аксаков надеется на оперативное решение вопроса с законом о майнинге

Законопроект, которым предлагается узаконить в России майнинг, могут рассмотреть этой зимой. Об этом 18 января заявил председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе видеоинтервью «Парламентской газете» в рамках еженедельного проекта «Финансовая среда».

По словам депутата, соответствующий законопроект есть, по нему уже идут дискуссии, и картина прояснится к началу следующей недели.

«Мы продолжаем с тем законопроектом, который внесен в Государственную Думу. Если мы договоримся, что ко второму чтению можно будет его доработать с учетом замечаний критиков, то будет быстрый вариант реализации этой темы», — отметил Аксаков.

Если парламентариям не удастся договориться, то вторым вариантом станет перевнесение инициативы, сказал депутат. «Надо принимать решение быстро, чтобы отвечать на вызовы сегодняшнего дня. Я надеюсь на конструктивную работу», — сказал Аксаков.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Во Франции умерла старейшая жительница Земли Люсиль Рэндон - ей было 118 лет (3 фото)
Во Франции умерла старейшая жительница Земли Люсиль Рэндон - ей было
Запасы газа в Европе остались на историческом максимуме
Запасы газа в Европе остались на историческом максимуме
Назван инициатор отключения России от SWIFT
Назван инициатор отключения России от SWIFT
Суд оштрафовал «Новую газету» на полмиллиона рублей за фейки о российской армии
Суд оштрафовал «Новую газету» на полмиллиона рублей за фейки о
В российском аналоге Google Play появились платные приложения
В российском аналоге Google Play появились платные приложения
Тело россиянки почти месяц пролежало на дне водохранилища
Тело россиянки почти месяц пролежало на дне водохранилища
Джеймс Кэмерон объявил о планах на третью часть «Аватара»
Джеймс Кэмерон объявил о планах на третью часть «Аватара»
«РТ-НЭО Иркутск» запустил личный кабинет для собственников жилых помещений
«РТ-НЭО Иркутск» запустил личный кабинет для собственников жилых
За сутки в Иркутской области зарегистрировано 72 случая COVID-19
За сутки в Иркутской области зарегистрировано 72 случая COVID-19
В 2023 году в микрорайоне «Союз» начнут строить школу
В 2023 году в микрорайоне «Союз» начнут строить школу
22 января — 20 апреля 2023 года: самый благоприятный период в году без ретроградных планет
22 января — 20 апреля 2023 года: самый благоприятный период в году
Mars захотела продать завод в Подмосковье
Mars захотела продать завод в Подмосковье

Топ на сегодня

Иран высказался о совместном производстве автомобилей с Россией
Иран высказался о совместном производстве автомобилей с Россией
Зарплаты в Британии рекордно выросли
Зарплаты в Британии рекордно выросли
Ситуацию в лесопромышленном комплексе России назвали непростой
Ситуацию в лесопромышленном комплексе России назвали непростой
Сергея Лазарева попросили снять корону
Сергея Лазарева попросили снять корону
Ирина Дубцова показала красавца сына
Ирина Дубцова показала красавца сына

Еще по теме

Закон о криптовалюте могут принять в Госдуме в мае
Депутаты поддержали идею создания криптовалютного офшора в Крыму
Аксаков назвал возможный срок внесения законопроекта о криптовалюте в Госдуму
В Госдуме поддержали идею создания базы биометрических данных клиентов банков