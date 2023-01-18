. Актриса Фокина опровергла сообщения о переломе позвоночника Ларисы Удовиченко

Актриса Полина Фокина опровергла сообщения о переломе позвоночника у народной артистки России Ларисы Удовиченко, сообщает «360».

Как писала «Парламентская газета», 18 января на сайте регионального отделения билетного оператора появилось сообщение о госпитализации Удовиченко из-за перелома позвоночника. Фокина, участвующая с Удовиченко в спектакле «Новогодний переполох», назвала разговоры о переломе «абсолютной ерундой». «Я с ней общалась и все с ней в порядке», — сказала Фокина. Сама народная артистка отказалась разговаривать с журналистами.

Лариса Удовиченко родилась в 1955 году. Она является актрисой театра и кино. Удовиченко сыграла во многих фильмах, в том числе «Мертвые души», «Золотая мина», «Зимняя вишня», «Мэри Поппинс, до свидания», и других.



