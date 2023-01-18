. Алла Пугачева насмешила народ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алла Пугачева насмешила народ

Алла Пугачева насмешила народ
Певица Алла Пугачева насмешила народ. Артистка еще весной прошлого года уехала из России и начала новую жизнь за границей. Она переехала с родными в Израиль. Выбор пал на эту страну неслучайно: за счет связей в посольстве ей удалось в обход всех правил быстро оформить местное гражданство. Сразу после переезда Примадонна рассказывала друзьям, что чувствует себя на Святой Земле по-настоящему свободной. Там она может выходить на улицу без охраны, ведь большинство прохожих считают, что она обычная пенсионерка. Никто не просит фото на память или автограф, что в первое время очень радовало уставшую от популярности звезду. Однако со временем Алла Борисовна заскучала: ей стало не хватать внимания публики. Поэтому она стала чаще выходить в свет, попыталась влиться в местную светскую тусовку. Вот на днях, например, она посетила премьеру фильма «Мама, я дома». После просмотра Пугачева вскочила с места и стала делиться с остальными зрителями своим мнением о картине.
Лена Миро считает, что попытка Примадонны привлечь к себе внимание провалилась. На видео в Сети видно, что собравшиеся на премьере люди вяло отреагировали на выступление артистки. Большинство с трудом дождалось окончания речи и поспешило покинуть зал. «Алла, алло! Ты вскочила, чтобы вскочить. Не знаю, что ты там предлагаешь — намного важнее, что и знать и не хочу. Мне жалко смотреть на попытки Пугачевой привлечь внимание к своей нескромной персоне. Зачем ей это, чего добивается?», — насмехается Миро. Ранее, напомним, политик Роман Худяков сообщил новости о продаже замка Пугачевой. СМИ писали, что нашелся покупатель, готовый отдать миллиард рублей за дом знаменитости в деревне Грязь, однако в последний момент сделка сорвалась. Сейчас за опустевшим жильем уехавшей Примадонны присматривают её водитель и прислуга.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

4 заговора, чтобы начать день удачно
4 заговора, чтобы начать день удачно
В России задумались о снятии запрета на работу филиалов иностранных банков
В России задумались о снятии запрета на работу филиалов иностранных
Семен Слепаков решил вернуться в Россию
Семен Слепаков решил вернуться в Россию
Монеточка решила распрощаться с Россией
Монеточка решила распрощаться с Россией
Алла Пугачева насмешила народ
Алла Пугачева насмешила народ
Константин Ивлев рассказал о своем самом не удачном блюде
Константин Ивлев рассказал о своем самом не удачном блюде
Тина Канделаки рассказала о суррогатном материнстве
Тина Канделаки рассказала о суррогатном материнстве
Небензя обвинил Киев во взрыве в Днепропетровске
Небензя обвинил Киев во взрыве в Днепропетровске
Магазины Fix Price открылись в Монголии
Магазины Fix Price открылись в Монголии
Суд приговорил ангарчанина к двум годам колонии за разглашение коммерческой тайны
Суд приговорил ангарчанина к двум годам колонии за разглашение
В ГД поступила инициатива о конфискации имущества иноагентов в доход государства
В ГД поступила инициатива о конфискации имущества иноагентов в доход
Дата начала Китайского Нового года 2023, как его отмечают в Поднебесной
Дата начала Китайского Нового года 2023, как его отмечают в

Топ на сегодня

Michael Kors отказался поставлять товар в Россию
Michael Kors отказался поставлять товар в Россию
Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили
Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили
Знаменитые актрисы с необычной внешностью: фото
Знаменитые актрисы с необычной внешностью: фото
Рост цен в европейской стране достиг рекорда
Рост цен в европейской стране достиг рекорда
Иран высказался о совместном производстве автомобилей с Россией
Иран высказался о совместном производстве автомобилей с Россией

Еще по теме

Алла Пугачева своим заявлением показала, кто она есть на самом деле, считает Миро
Миро заявила, что Алла Пугачева так и не смогла влиться в светскую тусовку
Алла Пугачева прячется от публики
Алла Пугачева посетила звездную тусовку у Игоря Николаева