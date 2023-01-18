Певица Алла Пугачева насмешила народ. Артистка еще весной прошлого года уехала из России и начала новую жизнь за границей. Она переехала с родными в Израиль. Выбор пал на эту страну неслучайно: за счет связей в посольстве ей удалось в обход всех правил быстро оформить местное гражданство. Сразу после переезда Примадонна рассказывала друзьям, что чувствует себя на Святой Земле по-настоящему свободной. Там она может выходить на улицу без охраны, ведь большинство прохожих считают, что она обычная пенсионерка. Никто не просит фото на память или автограф, что в первое время очень радовало уставшую от популярности звезду. Однако со временем Алла Борисовна заскучала: ей стало не хватать внимания публики. Поэтому она стала чаще выходить в свет, попыталась влиться в местную светскую тусовку. Вот на днях, например, она посетила премьеру фильма «Мама, я дома». После просмотра Пугачева вскочила с места и стала делиться с остальными зрителями своим мнением о картине.Лена Миро считает, что попытка Примадонны привлечь к себе внимание провалилась. На видео в Сети видно, что собравшиеся на премьере люди вяло отреагировали на выступление артистки. Большинство с трудом дождалось окончания речи и поспешило покинуть зал. «Алла, алло! Ты вскочила, чтобы вскочить. Не знаю, что ты там предлагаешь — намного важнее, что и знать и не хочу. Мне жалко смотреть на попытки Пугачевой привлечь внимание к своей нескромной персоне. Зачем ей это, чего добивается?», — насмехается Миро. Ранее, напомним, политик Роман Худяков сообщил новости о продаже замка Пугачевой. СМИ писали, что нашелся покупатель, готовый отдать миллиард рублей за дом знаменитости в деревне Грязь, однако в последний момент сделка сорвалась. Сейчас за опустевшим жильем уехавшей Примадонны присматривают её водитель и прислуга.