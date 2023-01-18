. Amazon разорвет контракт с Кларксоном из-за статьи о Меган Маркл
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Amazon разорвет контракт с Кларксоном из-за статьи о Меган Маркл

Amazon разорвет контракт с Кларксоном из-за статьи о Меган МарклVariety: Amazon Prime Video может разорвать контракт с Кларксоном из-за статьи о Маркл

Стриминговый сервис Amazon Prime Video может прекратить сотрудничество с бывшим ведущим шоу Top Gear Джереми Кларксоном из-за его колонки о Меган Маркл. Об этом сообщает Variety со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Amazon может разорвать контракт с журналистом после выхода уже заказанных серий автомобильного шоу The Grand Tour и двух сезонов сериала «Ферма Кларксона». По данным издания, «Ферма Кларксона» завершится после выхода третьего сезона в 2024 году. Кроме того, запланировано четыре спецвыпуска The Grand Tour, последний из которых выйдет в конце 2024-го либо в начале 2025 года.

Ранее Джереми Кларксон заявил в своей колонке, что Меган Маркл необходимо провести голой по улицам всех британских городков, чтобы люди кричали ей: «Позор!» — и кидались в нее экскрементами. 62-летний журналист также утверждал, что все люди его возраста думают так же. Его статья вызвала резонанс, а Независимая организация стандартов прессы (IPSO) получила более 17,5 тысячи жалоб.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Дата начала Китайского Нового года 2023, как его отмечают в Поднебесной
Дата начала Китайского Нового года 2023, как его отмечают в
Бои и сражения с боссом в новом геймплее Lies of P — соулслайка для Game Pass
Бои и сражения с боссом в новом геймплее Lies of P — соулслайка для
Amazon разорвет контракт с Кларксоном из-за статьи о Меган Маркл
Amazon разорвет контракт с Кларксоном из-за статьи о Меган Маркл
Кадыров сообщил о взятии опорного пункта ВСУ на Марьинском направлении
Кадыров сообщил о взятии опорного пункта ВСУ на Марьинском направлении
Россиянам напомнили о возможности сэкономить средства на отдыхе в Турции
Россиянам напомнили о возможности сэкономить средства на отдыхе в
Похороны Инны Чуриковой едва не закончились скандалом
Похороны Инны Чуриковой едва не закончились скандалом
Бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочку
Бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочку
Дмитрий Назаров после увольнения из МХТ сделал заявление в стихах
Дмитрий Назаров после увольнения из МХТ сделал заявление в стихах
Ярослав Бойко не смог развестись с женой
Ярослав Бойко не смог развестись с женой
Мирослава Карпович рассказала о рукоприкладстве Павла Прилучного
Мирослава Карпович рассказала о рукоприкладстве Павла Прилучного
Саша Савельева показала редкий кадр с подросшим сыном
Саша Савельева показала редкий кадр с подросшим сыном
Местные жители оригинально отомстили порноактрисе за съемки в сельской церкви
Местные жители оригинально отомстили порноактрисе за съемки в

Топ на сегодня

Michael Kors отказался поставлять товар в Россию
Michael Kors отказался поставлять товар в Россию
Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили
Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили
Знаменитые актрисы с необычной внешностью: фото
Знаменитые актрисы с необычной внешностью: фото
Рост цен в европейской стране достиг рекорда
Рост цен в европейской стране достиг рекорда
Умер Вахтанг Кикабидзе - известный советский и грузинский певец, актер и режиссер
Умер Вахтанг Кикабидзе - известный советский и грузинский певец,

Еще по теме

В эфир вышел первый выпуск Top Gear с новыми ведущими
В Сети появился трейлер нового шоу «The Grand Tour» c Джереми Кларксоном (ВИДЕО)
Новое шоу экс-ведущих «Top Gear» бьет рекорды (ВИДЕО)
В Сети появился эффектный трейлер нового шоу Джереми Кларксона (ВИДЕО)