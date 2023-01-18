. Amazon разорвет контракт с Кларксоном из-за статьи о Меган Маркл

Variety: Amazon Prime Video может разорвать контракт с Кларксоном из-за статьи о Маркл

Стриминговый сервис Amazon Prime Video может прекратить сотрудничество с бывшим ведущим шоу Top Gear Джереми Кларксоном из-за его колонки о Меган Маркл. Об этом сообщает Variety со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Amazon может разорвать контракт с журналистом после выхода уже заказанных серий автомобильного шоу The Grand Tour и двух сезонов сериала «Ферма Кларксона». По данным издания, «Ферма Кларксона» завершится после выхода третьего сезона в 2024 году. Кроме того, запланировано четыре спецвыпуска The Grand Tour, последний из которых выйдет в конце 2024-го либо в начале 2025 года.

Ранее Джереми Кларксон заявил в своей колонке, что Меган Маркл необходимо провести голой по улицам всех британских городков, чтобы люди кричали ей: «Позор!» — и кидались в нее экскрементами. 62-летний журналист также утверждал, что все люди его возраста думают так же. Его статья вызвала резонанс, а Независимая организация стандартов прессы (IPSO) получила более 17,5 тысячи жалоб.

